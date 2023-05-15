Seçim sonrası Borsa İstanbul güne çok sert başladı! Devre kesti!

28. Dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası gözler piyasalardaydı. Borsa İstanbul güne çok sert başladı. Borsa yüzde 5’in üzerinde düştüğü için endeks bazlı devre kesici uygulandı.

YAYINLAMA
Google News
Seçim sonrası Borsa İstanbul güne çok sert başladı! Devre kesti!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 6,38 düşüşle açıldı. Endeks bazlı devre kesici çalıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre ikinci tura kalırken, Borsa İstanbul açılışta yüzde 5’in üzerinde çok sert düştüğü için endeks bazlı devre kesici çalıştı.

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6,38 oranında düşüşle 4.489,58 puana geriledi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Saat 09:55:17 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00’de tek fiyat emir toplama, 10:25:00 (*)’de eşleştirme yapılacak ve 10:30:00’dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10:20:00’de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10:30:00’dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30:00’dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP’taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı’nda işlemler saat 10:30’da yeniden başlayacaktır.”

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
14 Mayıs 2023 İstanbul ilçe, ilçe seçim sonuçları, cumhurbaşkanı adayları ve partiler hangi ilçeden ne kadar oy aldı?
14 Mayıs 2023 İstanbul ilçe, ilçe seçim sonuçları, cumhurbaşkanı adayları ve partiler hangi ilçeden ne kadar oy aldı?
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte o isimler!
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte o isimler!
Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener, veri girişinde aksama yok!
Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener, veri girişinde aksama yok!
Yavaş ve İmamoğlu'na tepki ilk tepki Ömer Çelik'ten! 'Nedir bu telaş'
Yavaş ve İmamoğlu'na tepki ilk tepki Ömer Çelik'ten! 'Nedir bu telaş'
Son Haberler
Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!
Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!
Spor Toto Süper Lig'inde 34. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek
Spor Toto Süper Lig'inde 34. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek
Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz Memur Alımı Yapacak
Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz Memur Alımı Yapacak
PTT Kartı Olanlara 2500 TL Ödeme! Başvuru Yapmanız Yeterli
PTT Kartı Olanlara 2500 TL Ödeme! Başvuru Yapmanız Yeterli
Seçimlerde sandıkların Yüzde 99'u açıldı! Tayyip Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu kazandı?
Seçimlerde sandıkların Yüzde 99'u açıldı! Tayyip Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu kazandı?
İmamoğlu ile Yavaş, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı
İmamoğlu ile Yavaş, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı
Çok Okunanlar
YSK Başkanı Yener, son oy oranına ilişkin açıklama yaptı:
YSK Başkanı Yener, son oy oranına ilişkin açıklama yaptı:
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Oyunu Ak parti'ye kullanan depremzede seçmene, zehir zemberek sözler!
Oyunu Ak parti'ye kullanan depremzede seçmene, zehir zemberek sözler!
Almanya İşçi Alımına Başlıyor! 70 Bin Euro Maaş! Kimler Nasıl Başvuru Yapacak
Almanya İşçi Alımına Başlıyor! 70 Bin Euro Maaş! Kimler Nasıl Başvuru Yapacak
2023 Canlı Seçim Sonuçları
2023 Canlı Seçim Sonuçları
ATA ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunu. İşte o açıklama
ATA ittifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunu. İşte o açıklama
Yorumlananlar
Mustafa Destici: “Kılıçdaroğlu' Terör örgütleriyle anlaştı, Ne kadar terör örgütü varsa onu destekliyor”
Mustafa Destici: “Kılıçdaroğlu' Terör örgütleriyle anlaştı, Ne kadar terör örgütü varsa onu destekliyor”
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"