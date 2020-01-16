Seçime girebilecek 15 parti YSK tarafından açıklandı! Listede Gelecek Partisi yok
2020 Ocak ayı itibarıyla seçime girme yeterliliğine sahip olan 15 partinin listesi Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşıldı. Gelecek Partisi, gerekli şartları henüz taşımadığı için listede yer almadı.
Yüksek Seçim Kurulu, olası bir seçim durumunda seçime girebilecek partileri açıkladı. Listede Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi bulunmuyor..
GELECEK PARTİSİ YETERİ KADAR İL VE İLÇE TEŞKİLATINA SAHİP DEĞİL
Geçtiğimiz aylarda kurulan Yeniden Refah Partisi, yeterli sayıda il ve ilçe teşkilatlarına sahip olduğu için seçime girmeye hak kazanmış olarak görülürken Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise gerekli şartları henüz taşımadığı öğrenildi.
İl ve İlçe seçim kurullarında birer adet temsilci bulunduran siyasi partiler 298 sayılı kanunun 17'inci maddesinde belirtilmişti. 14. maddenin 4. fıkrası gereğince YSK tarafından tespit ve ilan edilen siyasi partiler, söz konusu maddede öngörülen il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurma haklarına sahip olabiliyorlar.
Yüksek Seçim Kurulu'nun olası bir seçimde, seçime girecek olan partiler ise şunlar:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Anavatan Partisi
3- Bağımsız Türkiye Partisi
4- Büyük Birlik Partisi
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrat Parti,
7- Demokratik Sol Parti
8- Halkların Demokratik Partisi
9- Hür Dava Partisi 10- İYİ Parti
11- Milliyetçi Hareket Partisi
12- Saadet Partisi
13- Türkiye Komünist Partisi
14- Vatan Partisi
15- Yeniden Refah Partisi
GELECEK PARTİSİ HAKKINDA
AK Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ahmet Davutoğlu, 13 Eylül tarihinde Beysukent'teki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, ihraç talebiyle disipline sevk edilen diğer partililer ile birlikte AK Parti'den istifa ettiğini söylemiş ve yeni partinin sinyallerini vermişti. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni bir siyasi hareket inşa etmek için yola çıkmanın hem tarihi bir sorumluluk hem de millete karşı yükümlülüklerinin gereği olduğunu belirtmiş ve "Bu çerçevede, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, bu ülkenin geleceği için yüreği çarpan ve sorumluluk hisseden herkesi ve her kesimi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz" demişti.
BABACAN İLE BİRLİKTE PARTİ KURMA İDDİALARI
Ahmet Davutoğlu'nun bu açıklamasının ardından çeşitli senaryolar üretilmiş ve yeni partinin AK Parti'den ayrılan bir diğer isim, Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile kurulacağı iddiaları gündeme gelmişti. Kendisinin de yeni bir parti kuracağı bilinen Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ile birleşme iddialarına ilişkin, "Ahmet Davutoğlu bize birleşme teklifinde bulundu. Kendi merkezli bir hareket başlattı. Biz daha sonra başladık biz daha farklı bir metot ile devam edeceğiz. Ben birleşmeyi zor görüyorum. Gerçekçi görmüyorum" Açıklamasında bulunmuştu.
DAVUTOĞLU GELECEK PARTİSİ'Nİ KURDU
AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi için kuruluş başvurusunu yapmıştı. Davutoğlu'nun ekibinden beş kişilik bir heyet başvuru dilekçesini teslim etmek için İçişleri Bakanlığı'na gitmişti.
Başvuruyu bakanlığa iletmek için gelen heyette AK Parti eski Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24'üncü Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski vali İzzettin Küçük, AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer almıştı.
GELECEK PARTİSİ'NDE KURUCU İSİMLER KİMLER?
1. Ahmet Davutoğlu
2. Abdülkadir Baykay
3. Abdullah Başçı
4. Abdullah Güzeldülger
5. Abdullar Teber
6. Abdullah Yeşil
7. Adnan Demir
8. Ahmet Akçay
9. Ahmet Altunsoy
10. Ahmet Oğuz Karaoğlu
11. Ali Ahmet Çoktan
12. Ali Akmaz
13. Ali Alper Uzun
14. Ali Aydın
15. Ali İhsan Dilmen
16. Alper Kürşad Giray
17. Alptekin Hocaoğlu
18. Avni Erdemir
19. Aydın Altaç
20. Ayhan Sefer Üstün
21. Aynur Adeviye Erşahin
22. Aynur Algül
23. Ayşe Berrin Sevimli
24. Ayşe Güney
25. Ayşe Övündür
26. Ayşe Serap İnan
27. Ayşe Tülin Dinçelli
28. Bayram Zilan
29. Burçak Başbuğ Erkan
30. Can Cankesen
31. Cemalettin Kani Torun
32. Cesim Gökçe
33. Cihan Öztunç
34. Cuma İçten
35. Dimosthenis Rafaletos
36. Dinçer Türkmen
37. Diyaettin Uçar
38. Doğan Demir
39. Engin Keskinel
40. Engin Meydan
41. Enver Sedat Çakıroğlu
42. Etiyen Mahçupyan
43. Fahri Usta
44. Fatma Aydın Ataş
45. Fatma Şerefoğlu
46. Feramuz Üstün
47. Feridun Bilgin
48. Furkan Aşkın
49. Gizem Satıoğlu Öcmenler
50. Gülnur Özkaya Hayran
51. Güzin Yıldız
52. Habibe Çiftçioğlu Başar
53. Hakan Albayrak
54. Hakan Kobal
55. Hakan Tokaç
56. Halil Kulak
57. Halime Polat
58. Halit Özyurt
59. Hamide Mercan
60. Hasan Hüseyin Bozok
61. Hasan Serdar Bilir
62. Hayrunnisa Nur Kabuk
63. İbrahim Mustafa Turhan
64. İhsan Cafer Elhan
65. İsa Mesih Şahin
66. İsmail Günaçar
67. İzettin Küçük
68. Kemal Şişman
69. Kerim Rota
70. Mehmet Ali Pulcu
71. Mehmet Aşan
72. Mehmet Atilla Maraş
73. Mehmet Behçet Piker
74. Ferhat Esmer
75. Mehmet Fatih Arslan
76. Mehmet Kuğu
77. Mehmet Nuri Görenoğlu
78. Mehmet Sarı
79. Metin Karakaş
80. Mevlüt Demir
81. Muammer Duran
82. Muammer Kibar
83. Muhammed Mustafa Çakmakçı
84. Muharrem Ödemiş
85. Murat Özden
86. Musa Arat
87. Mustafa Asım Karahangil
88. Mustafa Bahadır Kurbanoğlu
89. Mustafa Baloğlu
90. Mustafa Bilici
91. Mustafa Gözel
92. Mustafa Mente
93. Mustafa Nedim Yamalı
94. Mustafa Öztürk
95. Mustafa Tekin
96. Namık Ergün
97. Neslihan Kevser Çevik
98. Nuray Sağıroğlu
99. Ömer Faruk Başaran
100. Ömer Kayani
101. Ömer Ünal
102. Perihan Toğay
103. Raziye Gök Aktaş
104. Recep Şener
105. Recep Varol
106. Rumi Bekiroğlu
107. Sait Şaşmaz
108. Salih Aynural
109. Selahattin Kayaman
110. Selçuk Özdağ
111. Selim Temurci
112. Sema Silkin Ün
113. Seren Yıldız Öztürk
114. Serkan Özcan
115. Serpil Bulut
116. Sevda Yılmaz
117. Seyfettin Bilen
118. Süheyl Erkan Altındağ
119. Şenol Gürşan
120. Şükrü Kırboğa
121. Talha Erol Durmaz
122. Timuçin Oğuz
123. Tuncay Dinç
124. Ufuk Karcı
125. Ülkü Nur Doğancı
126. Ümit Yardım
127. Vahdettin Elbay
128. Vahdettin İnce
129. Veysi Akay
130. Yasemin Dora Kurtkaya
131. Yeşim Karadağ
132. Yusuf Ziya Özcan
133. Zekayi Doğan
134. Zeynep İşçan Çeviker
135. Fevzi Donat
136. Nihal Olçok
137. Hüseyin Memiş
138. Ali Kalınlı
139. Yavuz Değirmenci
140. Fatih Dursunkaya
141. Muhammet Cüneyt Toptaş
142. Nihat İzsiz
143. Orhan Sucu
144. Doğan Koruyucu
145. Nazmi İrak
146. Hasan Taşkın
147. Sadullah Kavak
148. Muhsin Emre Demiröz
149. Haci Mehmet Karataş
150. Ahmet Müfit Cengiz
151. Fidan Strate
152. Ebubekir Yıldırım
153. Mehmet Okçu
154. Mustafa Yeşilyurt
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