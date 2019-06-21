Seçimi kim kazandı? Ekrem İmamoğlu mu? Binali Yıldırım mı?

İstanbul son durum - 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları için bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 31 Mart seçimlerinin iptalinden sonra Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkları gündem olmuştu. Peki 23 Haziran seçimini kim kazandı? Ekrem İmamoğlu mu? Binali Yıldırım mı? Ayrıntılar haberimizde..

23 HAZİRAN SEÇİMİ'Nİ KİM KAZANDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları henüz açıklamadı. Anadolu Ajansı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasakları kaldırmasıyla seçim sonuçlarını açıklayacak. Sonuçlar açıklanır açıklamanmaz Bölge Gündem Haber ekibi seçim sonuçlarını canlı olarak buradan değerli okuyucularına aktaracak.

Açılan Sandık oranı: %0

Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım: %0 (AK PARTİ & MHP)

Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu: %0 (CHP & İYİ PARTİ)

Saadet Partisi Adayı ... : %0

23 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Haziran sabahı vatandaşlar sandık başına gitti. Sandıkların 17:00'de kapanmasından sonra tüm gözler İstanbul sonuçlarına dikildi. Sayım işlemlerini yakından takip etmek için https://www.bolgegundem.com/ adresini takip edebilirsiniz.

İSTANBUL'DA YEREL SEÇİMLERİN İPTALİ NEDEN İSTENDİ?

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı gerekçesiyle İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, 'Usulsüz oy sayımı' tartışmalarına sahne olan İstanbul'da seçimin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuru, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye başmüfettişlerinin incelemelerine dayanarak yapıldı.

AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin başvurusu için karar

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek Büyükçekmece'de seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. İl Seçim Kurulu bu başvuruyu reddetti..

31 MART SEÇİMLERİNDE BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU ARASINDAKİ FARK

Verilere göre İstanbul'da yarış şöyle sonlanmıştı:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.80

Binali Yıldırım: Yüzde 48.55

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı şu an; 16.442

DÜZELTİLEN OY SAYISI

Bakınız buradaki farka bakın. Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken. Başka derken de nereye kaydedildiğini anlıyorsunuz. Bütün bu gayrete değmez miydi? Fazlasıyla değerdi. Biz 1 oy dahil vatandaşın oyunu gerekli yere gitmesi konusunda uykusuz geceler geçirmeye razıyız. Ve bu oylara sahip çıktık. Herkesin iradesine

DÜZELTİLEN FARK 10 BİNİN ÜZERİNDE

İrade gerçekleşsin ve ortaya çıksın. Açmayalım, kurcalamayalım gibi çıkışların altında ne yatıyor? Acaba daha karıştırırsak altından farklı şeyler çıkacak diye mi korkuyor birileri acaba? Gördüğünüz gibi CHP'ye de

31 MART SEÇİM SONUÇLARI

BİNALİ YILDIRIM SEÇİM VAATLERİ

GENÇLERE HER AY 10 GB BEDAVA İNTERNET

Tüm üniversiteli gençlerimize her ay 10 GB ücretsiz internet desteği sağlayacağız.

MÜZELER VE ŞEHİR TİYATROLARI ÜCRETSİZ

azılmış oylar var. CHP'ye de yazılmış oylar var 3485, AK Parti lehine 14456 fark ne kadar? 10 binin üzerinde.

Öğrencilerimiz İstanbul'da yaşamanın ayrıcalıklarını gönüllerince yaşasın diye Müze ve Şehir Tiyatrolarını ücretsiz hale getireceğiz.

SPOR TESİSLERİ ÜCRETSİZ

Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin spor tesisleri ücretsiz olacak.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANANLARA DA ULAŞIM 40 TL

Öğrenciler için 40 TL'ye düşürdüğümüz aylık ulaşım ücreti, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için de 1 yıl boyunca geçerli olacak.

AMATÖR SPOR TESİSLERİNE DESTEK

Sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla İstanbul'daki 935 amatör spor kulübünün her birine ortalama 100 bin TL'lik malzeme ve ulaşım desteği sağlayacağız.

ULUSLARARASI E-SPOR OLİMPİYATLARI

Gençlerimiz için İstanbul'u E-spor oyunlarının başkenti yapacağız. Gençlerimiz İstanbul'da dünyanın en iyi E-Spor oyuncularıyla yarışacak.

İSPARK İLK BİR SAAT ÜCRETSİZ

İSPARK otoparklarında ilk bir saatlik otopark ücretini kaldıracağız.

DOĞAL GAZA İNDİRİM

Aile bütçesini rahatlatacağız. Su faturalarında %46'ya varan indirim yaptığımız gibi İstanbul genelinde doğal gaz ücretine %10 indirim yapacağız.

ELEKTRİĞE 80 TL - DOĞAL GAZA 50 TL DESTEK

Devletten sosyal yardım alan tüm dar gelirli ailelere her ay 50 TL'lik doğalgaz ve 80 TL'lik elektrik faturası desteği vereceğiz.

ORTAK SAYAÇLA İNDİRİM

Su ve doğal gaz aboneliklerinde açma ve kapama ücretini kaldıracağız. Ortak sayaç okumasıyla faturalarda indirim miktarını ayrıca arttıracağız.

İBB HİZMET BARIŞI

Başta İGDAŞ ve İSKİ olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sunduğumuz tüm hizmetlerdeki borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası almayacağız.

EVLENEN ÇİFTLERE 8.000 TL DÜĞÜN DESTEĞİ

Dar gelirli ailelerin mutlu günlerinde yanlarında olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapacakları düğünlerde 8.000 TL'lik düğün desteği vereceğiz.

300 MAHALLEYE KREŞ

İstanbul'un kreşi, çocuk yuvası olmayan 300 mahallesi var. Bu mahallelerin tamamına 955 kreş yapacağız. Dar gelirli ailelerin bu kreşlerden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.

TOPLU ULAŞIMDA ÜCRETSİZ DENİZ HATLARI

Toplu ulaşımı kullananlar için iki yaka arasındaki deniz hatları vapurlarını tamamen ücretsiz hale getireceğiz.

OKULLARA DESTEK PAKETLERİ

Devlet okullarındaki okul aile birliklerine, ilgili okulun acil ihtiyaçlarına göre destek paketi sağlayacağız. Hem aile bütçesine katkı sağlayacağız hem de okullarımızın niteliğini yükselteceğiz.

İstanbul'daki devlet okullarımızı tıpkı çocuklarımız gibi pırıl pırıl yapacağız. 3.128 Okulumuza temizlik personeli ve temizlik malzemesi desteği vereceğiz. Aile bütçesine katkıda bulunacağız.

ÖĞRETMENLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve değerli öğretmenlerimizin ulaşım yükünü hafifleteceğiz. Toplu taşımayı öğretmenlerimize ücretsiz sunacağız.

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİNİ ARTIRACAĞIZ

Dar gelirli ailelerin öğrencilerine verdiğimiz kırtasiye desteğini artırarak sürdüreceğiz. Hiçbir öğrencimizin kalemi, silgisi, defteri eksik kalmayacak.

SOKAKLAR, PARKLAR IŞIL IŞIK VE GÜVENLİ OLACAK

Güvenlik açısından caydırıcı, sosyal hayat ve yaşam kalitesi açısından devrim niteliği taşıyan aydınlık ve kameralı sokak sistemini başlatacağız.

ENGELLİLERE 1 HAFTA ÜCRETSİZ TATİL

İstanbul'daki 180 bin engelli ve ailesinin hayatını güzelleştireceğiz. Her yıl 25 bin ihtiyaç sahibi engelli ailesinin en az bir hafta yararlanacağı biçimde İBB Yaz Kampları düzenleyeceğiz. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin tatil özlemini gidereceğiz.

EV KADINLARINA ÜRETİM DESTEĞİ

Ev kadınlarımızı üretime katacağız. Kadınlarımızın el emeği göz nuru işlerini İBB'nin ilgili birimlerinde satışa sunacağız. Aile bütçelerine katkı sağlayacağız.

MOTOSİKLETLERE ÜCRETSİZ KÖPRÜ GEÇİŞİ VE MOTOPARK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 300 bin motosiklet kullanıcısı için ücretsiz hale getireceğiz. Ayrıca trafiği ve motosiklet kullanıcılarını rahatlatmak için motoparklar yapacağız. Motor kazalarında yaralanma ve can kayıplarına neden olan otoyol bariyerlerini tamamen değiştireceğiz.

39 İLÇEYE İSTİHDAM MERKEZİ

İşsizler için 39 ilçeye istihdam merkezi açacağız. Her yıl 100.000 İstanbulluya iş bulacağız. 5 yılda 500 bin İstanbulluya yeni iş imkanı sunacağız.

GENÇ GİRİŞİMCİYE DESTEK

Genç girişimcilere en az 100.000 TL'lik sermaye desteğinde bulunacağız. Toplam 500.000.000 TL'lik girişimci desteği sağlayacağız.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANA TOPLU ULAŞIM DESTEĞİ

İstanbul'da halen işsizlik maaşı alan kardeşlerimize toplu ulaşımı ücretsiz yapacağız.

GENÇLERE YARI ZAMANLI İŞ

50.000 gencimize yarı zamanlı (part time) çalışma imkanı sağlayacağız. Bir yandan onların aile bütçesini rahatlatıp bir yandan da kariyerlerine yön vermeleri için imkan tanıyacağız.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETLİ STAJ

Staj imkanı bulamayan her öğrencimizin staj yapmasını sağlayacağız. İBB bünyesinde ve özel sektörde gençlerimiz için öğrencilik ve iş öncesi ücretli staj programı oluşturacağız.

EKREM İMAMOĞLU'NUN VAATLERİ

Ekrem İmamoğlu, ortak yayında moderatör İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayarak, yapacakları projelerini şöyle anlattı.

Ekrem İmamoğlu, "Hem şehir hem çocuk politikası bu şehrin inanılmaz politikası olması lazım. Bu eğitim seferberliği, kreşle başladığımız bu süreç gençlerin meslek edinme ve hayata katılma konusunda takip edilmesi gereken önemli bir adımdır. Yüzde 40 indirim, öğrenci olmayan bütün gençler buna dahil. 75 bin öğrenciye 8 ay boyunca 400 lira, İstanbul'dan gelene de gidene de vereceğiz. Yurt hızlıca yapacağız. 12 kadın 8 erkek öğrenci yurdunu yapacağız. 10 adet gençlik merkezi, 10 adet dünya dil merkezi, dünya dillerini öğrenen insanlar daha hızlı iş sahibi oluyor. E spor arenaları, gençler başka şehirlere kaçmayacak. Yılda 230 milyon dolarlık bir tarif yapılıyor, beyin göçü yaşıyoruz. Bizim gençlerimiz hayallerini İstanbul'da kuracak. İstanbul'da iş bulamayan okutamayan, mesleği olmayan 350 bin gencin Ekrem ağabeyi olmaya geliyorum. Erişilebilir bir kent olacak. Bu kent erişilemiyorsa, engelliler için engel taşıyorsa bu kentin vicdanı yok demektir. Bu kent vicdanlı hale gelecek. Yaşlı ve engellilere acil durum bilekliği, İstanbul'a yaygınlaştıracağız"

TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM VAATLERİ

İmamoğlu, "Ulaşım bütüncül yaklaşım insanı hissetme, onlarla çözüm bulma, minibüsçüsü, servisçisiyle yaptık. tahdit işini biz taaddüt ettik. Biz bütün aktörlerle beraber çalışacağız. Ulaşım indirimleri büyükşehir belediyesi sorunudur. Halk otobüslerine veya şirketlere mal edilmeyecek. Taksicilerin minibüsçünün köprünün ücretsiz kullanma konusunda çalışmalar yapacağız. sayın Yıldırım'da ulaşımda Türkiye'yi hallettim dedi. Cumhurbaşkanının verdiği uzmanlara haksızlık yaptığını düşünüyorum. İstanbul hal edemediler. İstanbul en sıkışık kent. İstanbul ulaşımda günde geçirdiği vakit 91 dakika, İstanbul'u çözemediler. İstanbul'da metrodan bahsediyorlar. Marmarayı kullandı, çok teşekkür ediyorum. 2004'te 45 km aldıkları metro hattı 170 km erişebildi. Senede 8.3 km yaptılar. Beylikdüzü hala duruyor. 2004'ten beri her seçimde vaat edilmiştir. Deniz ulaşımı yüzde 10'lardan yüzde 3'lere düştü. Bu şehide 500 kilometre bisiklet hattını, yaşam vadilerinde yüksek tepeleri olan bu kentin sahile erişimi noktasında fünikülerle destekleyeceğiz. TEM'de kuracağımız megabüsle metrobüs hattının yükünü hafifleteceğiz" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK VAATLERİ

İhtiyaç sahibi 75.000 üniversiteliye öğrenim hayatları boyunca geçerli aylık 400 TL'lik yılda 8 ay burs imkanı

500 kişi kapasiteli 12 kadın 8 erkek öğrenci yurduyla 10.000 kişilik barınma yerleri

YDS, TOEFL, IELTS kursları açacak, kursta başarı gösteren öğrencilerin tek sefere mahsus sınav ücretlerini karşılanacak.

İstanbul Genç Kart ile gençlere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kültür-sanat etkinliklerini ve spor tesislerinde %50 indirim

30 yeni yüzme havuzu ve 30 yeni kapalı spor salonu açacak ve bu salonların tamamını engelli erişimine uygun olarak tasarlanacak.

10 ilçede, 10 adet Gençlik Merkezi kurarak gençlerin sosyal hayata katılımını sağlanacak.

Bölgesel İstihdam Ofisleri, İSMEK ve Kent Enstitüleri ile gençlere istihdam sağlanacak, iş bulmada yardımcı olunacak.

İBB spor tesisi bulunmayan ilçelerde E-Spor Kulübü açacağız. Gençlerin spor yaparak sosyalleşmesi için yerel bir e-spor ligi oluşturalacak.

Avrupa'nın en büyük 10 kamu kütüphanesinden biri olacak Saraçhane Kütüphanesi açılacak.

İSTİHDAM VAATLERİ

Yeni iş imkanları oluşturup İBB'nin genişleyen hizmetleriyle 25 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Bölgesel İstihdam Ofisleri oluşturarak işgücü ile yatırımcı/işveren arasındaki bağı kurarak 50.000 kişiye istihdam sağlanacak. İstanbul Yatırım ve Tanıtım Ajansı açarak 5 yılda 50.000 kişiye istihdam olanağı sağlayacağız. Genişleyen hizmet ağı, bölgesel istihdam ofisleri, İstanbul tanıtım ve yatırım ajansı ile 150.000 kişiye iş olanağı sağlanacak.

KADINLARA İSTİHDAM SAĞLANACAK

Kadın Emeği Ofisleri sayesinde ev kadınlarının üretimlerini gerçek değerinde alıcıya ulaştırılacak ve aylık düzenli gelir kazanmalarını sağlanacak. Tüm ürünlerde 'Kadın Emeği Sertifikası' oluşturarak İstanbul temalı ürünler geliştirilecek ve Ulusal ve uluslararası satış garantisi sağlanacak. İstanbul'un öncelikli mahallelerinden ilk etapta 100 çocuk kapasiteli 150 kreş açılacak. Yaşlı ve engelliler için 'gündüz bakımevleri' açılacak. İlk etapta 3.000 kadına doğrudan istihdam sağlanacak.

ULAŞIM VAATLERİ

0-4 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN ANNEYE ÜCRETSİZ ULAŞIM

- 0-4 yaş arası 1 milyon 200 bin çocuk var. Anne evden çıkamıyor, seyahat edemiyor, doktora gidemiyor. Belki o ulaşım onun için pahalı. Mesela bir soluk alacak şehrin bir parkına gidecek gidemiyor. 0-4 yaş arası çocuğu olan anneye çocuğu doğduğu gün kartı verilecek o annenin 4 yaşına gelene kadar çocuğuyla seyahati bedava olacak bu kentte.

OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM VAADİ

Transfer merkezleri ile yeni yapılacak alanlarda yüz bin araçlık otopark sağlanacak. Mevcut otopark kapasitesini asansörlü sistemlerle 2 katına çıkaracağız. Park et & Devam Et uygulaması ile park sonrası toplu ulaşım kullanımı ücretsiz olacak. Mahalle Zonları oluşturularak, herkes kendi mahallesinde öncelikli ve ücretsiz parklanabilecek. Akıllı Bilet uygulaması ile İSPARK tarafından gün içerisinde, aynı bölgede yer değişikliğinde tekrar tekrar ücret alınmayacak. Kamu alanları, kullanılmadığı zamanlarda otopark hizmeti verecek.

"YOKSUL HER AİLE FAYDALANACAK"

'Geçim Destek Paketi' ile ilgilide bilgi veren CHP'nin adayı, "İstanbul'da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2 bin 20 liraya kadar aylık maddi destek sağlayacağız. Hiç geliri olmayan, asgari ücretle geçinmeye mahkum edilen veya İstanbul koşullarında geçinemeyen yoksul her aile bu destekten faydalanacak." dedi.

"İBB SOSYAL TESİSLERİNDE ÜCRETSİZ DÜĞÜN"

Son olarak da yeni evlenecek olan çiftlere müjde veren İmamoğlu, "Evlilik Destek Paketi'yle yeni evlenecek, geliri yoksulluk sınırı altındaki çiftlere 2 bin TL düğün hediyesi vereceğiz. Kuracağımız 'Beyaz Eşya – Mobilya Çarşısı'ndan uygun fiyata eşya sağlayacak, taşınma masraflarını karşılayacağız. İBB sosyal tesislerinde, haftanın 1 akşamı çiftlerimizin düğününü, ücretsiz, hep birlikte yapacağız." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ANNE-BABA DERT ETMEYECEK"

'Eğitim Destek Paketi' için ise İmamoğlu, "Özellikle gelir seviyesi düşük ailelere katkı sağlayarak çocukların okurken sağlıklı ve nitelikli bir şekilde beslenmelerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız.

Önce, 10 pilot ilçede uygulama acilen başlatılacak, sonrasında tüm İstanbul'da yaygınlaştırılacak. İlköğretim ve ortaokul düzeyinde okuyan öğrencilere, kumanya desteğinde bulunulacak. İhtiyaç duyulan diğer bölgelerde Halk-Süt ücretsiz dağıtılacak. Hiçbir anne-baba çocuğunu okula gönderirken, aç mı açıkta mı kalacak, dert etmeyecek. Öğretim yılı başında ihtiyacı olan 500 bin öğrencinin kırtasiye ve üniforma ihtiyaçları İBB tarafından karşılanacak. Yine aylar öncesinden açıkladığım " ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzıncan Refahiye’de dünyaya geldi. Baba adı Dursun,anne adı Bahar’dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşave Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma görevlisiolarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasındaTürkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’ndeçeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasındaİsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve MalGüvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitimsırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’daçeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ilebirlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasındaİstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleriİşletmeleri’nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bugörevi sırasında İstanbul’da toplu taşımacılığın denizkaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, AdnanMenderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulmasıolmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın enbüyük şirketleri arasına soktu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığıve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü”tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Partiİstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AKParti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AKParti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetindeUlaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AKParti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetindeUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedekigörevine devam etti.

Öncüllerinden farklı olarak, 11 yılüst üste görev olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en uzunsüreli görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu.

Bakanlık görevleri sırasındagerçekleştiği önemli projelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşaası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15 lik büyüme

Ayrıca Avrupa ve Asya kıtaları arasında uluslararası ulaşım için hizmet verecek çok önemli projelerden biri olan Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu ve Karadeniz Sahil Yolu projeleri de görevi sırasında gerçekleştirildi.

Bu mega projelerin tamamı uluslararası kamuoyu tarafınının da dikkatini çekti ve yakından takip edildi.

Bakanlıkları esnasında, Bilgi Toplumu vizyonu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında uyguladığı politikalar ve projeler sayesinde ülkemizde aşağıdaki gelişmeler kaydedilmiştir:

2002 yılında 23 milyon olan mobil telefon abone sayısı 72 milyona çıkmıştır

2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısı 41 Milyona çıkmıştır

2002 yılında aylık 126 dakika olan telefon görüşme süresi 370 dakikaya çıkmıştır

2002 yılında aylık 7 adet olan kısa mesaj gönderme adedi aylık 218 mesaja çıkmıştır

2003 yılında 97 olan yetkili telekom operatörü sayısı 1100 adede çıkmıştır

2003 yılında 900 milyon TL olan E-Ticaret hacmi 21 kat büyüyerek 18.9 Milyar TL’ye çıkmıştır

Uluslararası arenada Ulaştırma ve Haberleşme alanında çok sayıda görüşmede Türk heyetlerinin yöneticiliğini yaptı.

Halen İsveç Malmö’de bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi ( WMU ) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Dünya Denizcilik Üniversitesi Berlin Teknik Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu çok sayıda üniversite tarafından kendisine Fahri Doktora ünvanı verildi.

20 Temmuz 2006 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

19 Haziran 2009 tarihinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

7 Mayıs 2010 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi'den Fahri Doktora ünvanı verildi

2 Aralık 2012 tarihinde Dünya Denizcilik Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

22 Mart 2013 Tarihinde Okan Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı verildi

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlığını yürütmektedir.

2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyüksehir Belediye Başkan adayı oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da doğdu.

Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor