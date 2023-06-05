Seçimin kaybedilmesinin ardından gemiyi terk edenler arasına Hayko Cepkin'de katıldı! Hepinize güle güle!

Çıktığı konserlerde ve sosyal medya hesabından 7'li koalisyon için oy isteyip provokatif paylaşımlar yaptığı bilinen şarkıcı Hayko Cepkin, CHP'li Özgür Özel'in paylaşımını alıntılayarak "Hepinize güle güle" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Seçimin kaybedilmesinin ardından gemiyi terk edenler arasına Hayko Cepkin'de katıldı! Hepinize güle güle!

Türkiye'de 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde yüksek bir katılımla milyonlarca seçmen iradesini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının kesin sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy oranıyla zafer elde etti, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oranında oy aldı.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYORUZ

CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, Habertürk yayınında şu sözleri dile getirdi ve aynı zamanda video olarak da paylaştı: "Mazeret üretmeyeceğiz, çünkü mazeret üretirsek bu sonuç tekrarlanır. Her şeye rağmen kazanmalıydık ve her şeye rağmen kazanacağız! Kazanmak için bugünden itibaren çalışmaya başlıyoruz."

Seçimin kaybedilmesinin ardından gemiyi terk edenler arasına Hayko Cepkin'de katıldı! Hepinize güle güle!

HEPİNİZE GÜLE GÜLE

Hayko Cepkin, Özgür Özel'in paylaşımını alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Hahahhahahahahahah. 'Mazeret üretmeyeceğiz yoksa bir sonrakine kaybederiz' diyorsunuz ya, hah işte tam orası normalde 'bir gülme geliyor' denmelik bir yer, ama gülmüyorum, kimse de gülmüyor, onu da iyi biliyorum. Gayet ciddiyiz. Hepinize güle güle. Hatta boynunuz bükük özür dileyerek. Bir de 'çalışmaya başlıyoruz'lar falanlar filanlar.... Sabah sabah tövbe tövbeee..... bu cümleyi çerezlerden temizle."

Seçimin kaybedilmesinin ardından gemiyi terk edenler arasına Hayko Cepkin'de katıldı! Hepinize güle güle!

CHP'de yeni MYK belli oldu, İşte o isimlerCHP'de yeni MYK belli oldu, İşte o isimler

Tatil Keyfi Yapan Siyasetçiye Gazeteci Ece Üner'den Sert Eleştiri: "Muhalefet Soluğu Tatilde Alıyor"Tatil Keyfi Yapan Siyasetçiye Gazeteci Ece Üner'den Sert Eleştiri: "Muhalefet Soluğu Tatilde Alıyor"

Sosyal medya üzerinden tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdiSosyal medya üzerinden tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi

Müjde! Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşüyor, işte fiyatı düşen o sebzelerMüjde! Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşüyor, işte fiyatı düşen o sebzeler

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Denizden çıkanlar şoke etti: Traktör lastiği bile var
Denizden çıkanlar şoke etti: Traktör lastiği bile var
Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde, sayıları binleri aşan çekirge, evler ve tarım arazilerini istila etti.
Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde, sayıları binleri aşan çekirge, evler ve tarım arazilerini istila etti.
Kahramanmaraş Afşin ilçesi deprem sonrası hızla yükselen konutlarla normalleşiyor
Kahramanmaraş Afşin ilçesi deprem sonrası hızla yükselen konutlarla normalleşiyor
CHP'de yeni MYK belli oldu, İşte o isimler
CHP'de yeni MYK belli oldu, İşte o isimler
Son Haberler
Mahkeme kararına uymayınca olanlar oldu! CHP’li Kaytazdere Belediyesi AK Parti’ye geçti
Mahkeme kararına uymayınca olanlar oldu! CHP’li Kaytazdere Belediyesi AK Parti’ye geçti
23 yaşındaki genç, yol verme kavgasında canından oldu!
23 yaşındaki genç, yol verme kavgasında canından oldu!
Depoları fulleyin kötü haber duyuruldu! Motorine tek seferde büyük zam kapıda!
Depoları fulleyin kötü haber duyuruldu! Motorine tek seferde büyük zam kapıda!
Ergene’de seyir halindeki araç küle döndü
Ergene’de seyir halindeki araç küle döndü
Tatil Keyfi Yapan Siyasetçiye Gazeteci Ece Üner'den Sert Eleştiri: "Muhalefet Soluğu Tatilde Alıyor"
Tatil Keyfi Yapan Siyasetçiye Gazeteci Ece Üner'den Sert Eleştiri: "Muhalefet Soluğu Tatilde Alıyor"
Fındıkta rekolte polemiği, Başkan Karan: "bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle ediliyor"
Fındıkta rekolte polemiği, Başkan Karan: "bazı kesimler tarafından, fındık rekoltesi speküle ediliyor"
Çok Okunanlar
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Seçimin kaybedilmesinin ardından gemiyi terk edenler arasına Hayko Cepkin'de katıldı! Hepinize güle güle!
Seçimin kaybedilmesinin ardından gemiyi terk edenler arasına Hayko Cepkin'de katıldı! Hepinize güle güle!
Kahramanmaraş Afşin ilçesi deprem sonrası hızla yükselen konutlarla normalleşiyor
Kahramanmaraş Afşin ilçesi deprem sonrası hızla yükselen konutlarla normalleşiyor
Türkiye, Yeni ekonomi yönetimiyle büyüme ve istikrar hedefliyor: Reformlar ve yatırımlarla ekonomik gelişimi güçlendirme kararlılığı gösteriyor
Türkiye, Yeni ekonomi yönetimiyle büyüme ve istikrar hedefliyor: Reformlar ve yatırımlarla ekonomik gelişimi güçlendirme kararlılığı gösteriyor
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan analizi, Türk diplomasisinde bir dönüm noktası olabilir!
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı