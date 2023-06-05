Seçimin kaybedilmesinin ardından gemiyi terk edenler arasına Hayko Cepkin'de katıldı! Hepinize güle güle!

Türkiye'de 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde yüksek bir katılımla milyonlarca seçmen iradesini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının kesin sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy oranıyla zafer elde etti, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oranında oy aldı.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYORUZ

CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, Habertürk yayınında şu sözleri dile getirdi ve aynı zamanda video olarak da paylaştı: "Mazeret üretmeyeceğiz, çünkü mazeret üretirsek bu sonuç tekrarlanır. Her şeye rağmen kazanmalıydık ve her şeye rağmen kazanacağız! Kazanmak için bugünden itibaren çalışmaya başlıyoruz."

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HEPİNİZE GÜLE GÜLE

Hayko Cepkin, Özgür Özel'in paylaşımını alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Hahahhahahahahahah. 'Mazeret üretmeyeceğiz yoksa bir sonrakine kaybederiz' diyorsunuz ya, hah işte tam orası normalde 'bir gülme geliyor' denmelik bir yer, ama gülmüyorum, kimse de gülmüyor, onu da iyi biliyorum. Gayet ciddiyiz. Hepinize güle güle. Hatta boynunuz bükük özür dileyerek. Bir de 'çalışmaya başlıyoruz'lar falanlar filanlar.... Sabah sabah tövbe tövbeee..... bu cümleyi çerezlerden temizle."

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