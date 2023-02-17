Seçimlerin ertelenmesini istemişti! Bülent Arınç'tan bir çıkış daha: "Hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz?"

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiğini ifade etmişti. Arınç, "Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" demişti.

Açıklamaları gündem olan Arınç, Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden kendisi hakkında kullandığı, "Bir diğer konu: Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Rolü belli isimleri öne sürüyorlar, ertelemeden bahsediyorlar. Halkıma açık ve net söylüyorum, seçimler zamanında olacak. Bir daha ifade edeyim, seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, anayasa, yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler; bu ülkede seçimler zamanında olacak. Seçim, savaş dışında ertelenemez. O zaman bile, savaş için bile kararı TBMM verir. Anayasa madde 78 çok açık ortada, tıpkı anayasa 101’inci maddede olduğu gibi. TBMM’de de, YSK’da da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur, böyle bir yetki de yoktur" sözlerini değerlendiren Bülent Arınç, çarpıcı ifadeler kullandı.

Haberin Devamı

" 'İKİ AY SONRA HAYDİ SEÇİME' NASIL DİYEBİLECEĞİZ?"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendiren Bülent Arınç şunları söyledi:

"Hayret ediyorum. Ben tamamen hukuki bir konu söylüyorum. Anayasa’nın ilk dört maddesi hariç, her tarafı değişti zaten, 78’inci maddeye tabu gibi bağlı kalamayız. Eğer seçim zamanında yapılabiliyorsa başımın üstüne yeri var, ama bu şartlar altında, ölü sayısını telaffuz etmekten korkuyorum, şu kadar bina yıkılmış, hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz, hangi seçmeni sandığa götüreceksiniz? Burası 85 milletvekili çıkarıyor. 85 milletvekilinin yerine kimi koyacaksınız? Rehabilitasyona ihtiyaç var. Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allahtan korkun. 78’inci maddeyi meclis yaparsa olacak tabi, tepeden inme olsun demiyorum ki. Partilerin uzlaşmasıyla mümkün olursa… Ama şimdi muhalefet 'Tam bir fırsat yakaladık, bunun üzerine bilmem ne sıkmasın Bülent Arınç' diye düşünüyordur. Böyle kazanılacak başarı insanı ferahlandırır mı? Ne kadar ahlaki, ne kadar hamiyet dışı? Milletin canı yanmışken, 'İki ay sonra haydi seçime' nasıl diyebileceğiz? Keşke böyle bir ortam olsa. Ama yok."

Haberin Devamı

" DİYORUM Kİ BU ŞARTLARDA 18 HAZİRAN’DA SEÇİM OLMAYABİLİR "

Arınç, Saymaz, "Normal tarihinde yetişmez mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Yetişmez diye düşünüyorum. YSK 'yaparım' diyorsa yapabilir. Ama yarın millet isyan ettiği zaman, 'Nerede bizim seçmenlerimiz' derse cevabını nasıl vereceksiniz? Ama her tedbiri alıp 'Seçimi yapabiliriz' diyorlarsa vallahi memnuniyetle, en önce ben koşarım. Diyorum ki 'Bu şartlarda 18 Haziran’da seçim olmayabilir.' Bunun için yol gösteriyorum. Diyorum ki genel başkanlar grup başkanlarıyla toplanır da aynı fikre varırsa 400’ün üzerinde oyla anayasa değişikliği geçebilir. Yok böyle bir uzlaşma olmazsa, ne yapılabilir derseniz, kaos ortaya çıkar."

"DEMOKRASİYE, HUKUKA, ANAYASAYA İNANMIŞ BİR İNSANIM. AMA 78. MADDE BUNA ENGEL"

Saymaz'ın "Siz hala yapılamayacağı kanaatindesiniz" sözleri üzerine değerlendirmelerini sürdüren Arınç, "Ben 20 seçim geçirmiş insanım kardeşim. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Ben 1969’dan beri seçimin içindeyim. Sıcak yataklarından kalkmamış insanlar ahkam kesmesinler. Siyasetçiyim. Bu konuda fikrimi söylemeliyim. Demokrasiye, hukuka, anayasaya inanmış bir insanım. Ama 78. madde buna engel. Engelleri aşmak mümkün. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bile aşıldı. Senin partili cumhurbaşkanın var. Sen bunları kendine alıştırdın da… Efendim, savaş olmadıkça bilmem ne. Savaş mı olsun yani? Bu savaştan beter bir durum. Bu yaraların sarılmasından sonra benim tercihim, 2024 Martı’nda mahalli seçimle birlikte yapılsın. 1999’da geçirdik böyle bir şey. Geç olur diyorlarsa, yine teklifim, kasım ayı. Üçüncü tercihim, hangi tarihte anlaşırsanız, eylül olur, ağustos olur, size bırakıyorum. Ama ben haziranda olamayacağını düşünerek, bu teklifi yapıyorum" diye konuştu.

“ŞU ANDA TARAFSIZ KONUMDAYIM, HUKUKÇUYUM”

Saymaz'ın "Şöyle bir yaklaşım var: Siz sanki AK Parti’nin aklından geçeni dillendiriyorsunuz" sözleri üzerine konuşan Arınç şunları dile getirdi:

"Yazıklar olsun. Böyle bir şey yok. Ben Tayyip beye gerektiğinde muhalefet etmiş bir insanım. Kesinlikle o böyle bir şey yapmaz, ben de böyle bir şey kabul etmem. Ben siyasetin dışında bir insanım. En çok bana yakışır bu iş. Şu anda tarafsız konumdayım. Ben finans uzmanı değilim, marketing uzmanı değilim, hukukçuyum kardeşim. Anayasa ve Adalet komisyonlarında çalışmış, iç tüzüğü uygulamış bir insanım. Mutfakta çalıştım. Bu işi sizden daha iyi biliyorum ya, lütfen kabul edin. Muhalefet bunu dillendiremez, utanır. İktidar böyle bir şeyi söyleyemez, zafiyet kabul eder karşı taraf diye. Ben ikisinin dışında, birisi bunu konuşsun da şu işi kafalardan atalım diye… Ama hukuk içinde kaldım, anayasa içinde kaldım. Yok sivil teşebbüsüdür, filan."

"BEN MUHALEFETİN SORUMLU DAVRANACAĞINI ÜMİT EDİYORUM"

Arınç sözlerine şöyle devam etti:

"Ne derlerse desinler. Binlerce insandan öyle teşekkürler alıyorum, onlar hiç önemli değil. Benim söylediğim şu: Anayasa değişikliğini meclis yaparsa istediği tarihi koyabilir. Uzlaşmayla olması lazım. Tabi burada bir eksiğimiz ortaya çıkıyor. Uzlaşma kültürünü yok ettiğimiz için acaba genel başkanlar gelir mi, gelirse ne konuşur. Bir deprem var, binlerce insanımız öldü. Ben muhalefetin sorumlu davranacağını ümit ediyorum. Karara da saygı duyacağım. Onlar “Seçim zamanında olsun” diyorsa zaten anayasa değişikliğini yapmak mümkün olmayacak. Ama sonraki gelişmeler de bu yolu kapatanların üstünden olur. Ben söylemiş olayım."

"BU SEÇİM, BU ŞEKİLDE YAPILMASI MÜMKÜN HALDE OLMAZSA BAŞKA İMKANLAR ARARLAR. BUNU YSK DA ARAR, CUMHURBAŞKANLIĞI DA ARAR"

Saymaz'ın ilerleyen süreçte ne olacağına ilişkin sorusuna cevap veren Arınç, "Bilmem, bir şey olur. Bu seçim, bu şekilde yapılması mümkün halde olmazsa başka imkanlar ararlar. Bunu YSK da arar, cumhurbaşkanlığı da arar. Bir şey yaparlar yani. En doğrusu, meclisin ortak karar almasıdır. Ben bu büyük felaket karşısında seçimlerin ne mayısta ne haziranda yapılabileceğini düşünmüyorum. Seçim tarihinin mecliste belirlenmesi lazım. Uzlaşma olmayacaksa seçime gireceğiz demektir. Bunun sonuçlarını hep beraber karşılamak durumunda oluruz" diye konuştu.

"EN AZINDAN BUGÜN SEÇİM KONUŞAN BİR İNSANA DEPREMZEDELERİN HANGİ GÖZLE BAKACAĞINI DÜŞÜNMEK LAZIM"

Arınç şunları söyledi:

"Çok kötü bir misal belki ama diyelim ki 18 Haziran’da seçimin yapılması kararlaştırıldı. 18 Mayıs’ta, Allah korusun, buna benzer bir felaket oldu. “Ne yapalım, savaş yok, bir ay sonra seçimi yapacağız” diyebilir mi siyasetçiler? Onu düşünsünler. Savaştan çok daha zor şartlar altındayız. İki milyona yakın nüfus yer değiştirmiş. Yarısını seçmen kabul etmek lazım. Seçmen kütüğüne kayıtlı insanların öldü mü, kurtuldu mu, nerde olduğu belli değil. En azından bugün seçim konuşan bir insana depremzedelerin hangi gözle bakacağını düşünmek lazım."