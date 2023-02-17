Seçimlerin ertelenmesini istemişti! Bülent Arınç'tan bir çıkış daha: "Hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz?"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, seçimlerin ertelenmesi konusunda yaptığı açıklamaya ilişkin konuştu. Arınç, "Eğer seçim zamanında yapılabiliyorsa başımın üstüne yeri var, ama bu şartlar altında, ölü sayısını telaffuz etmekten korkuyorum, şu kadar bina yıkılmış, hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz, hangi seçmeni sandığa götüreceksiniz?" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Seçimlerin ertelenmesini istemişti! Bülent Arınç'tan bir çıkış daha: "Hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz?"

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiğini ifade etmişti. Arınç, "Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz. Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" demişti.

Seçimlerin ertelenmesini istemişti! Bülent Arınç'tan bir çıkış daha: Hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz?

Açıklamaları gündem olan Arınç, Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden kendisi hakkında kullandığı, "Bir diğer konu: Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Rolü belli isimleri öne sürüyorlar, ertelemeden bahsediyorlar. Halkıma açık ve net söylüyorum, seçimler zamanında olacak. Bir daha ifade edeyim, seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, anayasa, yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler; bu ülkede seçimler zamanında olacak. Seçim, savaş dışında ertelenemez. O zaman bile, savaş için bile kararı TBMM verir. Anayasa madde 78 çok açık ortada, tıpkı anayasa 101’inci maddede olduğu gibi. TBMM’de de, YSK’da da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur, böyle bir yetki de yoktur" sözlerini değerlendiren Bülent Arınç, çarpıcı ifadeler kullandı.

" 'İKİ AY SONRA HAYDİ SEÇİME' NASIL DİYEBİLECEĞİZ?"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendiren Bülent Arınç şunları söyledi:

"Hayret ediyorum. Ben tamamen hukuki bir konu söylüyorum. Anayasa’nın ilk dört maddesi hariç, her tarafı değişti zaten, 78’inci maddeye tabu gibi bağlı kalamayız. Eğer seçim zamanında yapılabiliyorsa başımın üstüne yeri var, ama bu şartlar altında, ölü sayısını telaffuz etmekten korkuyorum, şu kadar bina yıkılmış, hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz, hangi seçmeni sandığa götüreceksiniz? Burası 85 milletvekili çıkarıyor. 85 milletvekilinin yerine kimi koyacaksınız? Rehabilitasyona ihtiyaç var. Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allahtan korkun. 78’inci maddeyi meclis yaparsa olacak tabi, tepeden inme olsun demiyorum ki. Partilerin uzlaşmasıyla mümkün olursa… Ama şimdi muhalefet 'Tam bir fırsat yakaladık, bunun üzerine bilmem ne sıkmasın Bülent Arınç' diye düşünüyordur. Böyle kazanılacak başarı insanı ferahlandırır mı? Ne kadar ahlaki, ne kadar hamiyet dışı? Milletin canı yanmışken, 'İki ay sonra haydi seçime' nasıl diyebileceğiz? Keşke böyle bir ortam olsa. Ama yok."

Seçimlerin ertelenmesini istemişti! Bülent Arınç'tan bir çıkış daha: Hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz?

" DİYORUM Kİ BU ŞARTLARDA 18 HAZİRAN’DA SEÇİM OLMAYABİLİR "

Arınç, Saymaz, "Normal tarihinde yetişmez mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Yetişmez diye düşünüyorum. YSK 'yaparım' diyorsa yapabilir. Ama yarın millet isyan ettiği zaman, 'Nerede bizim seçmenlerimiz' derse cevabını nasıl vereceksiniz? Ama her tedbiri alıp 'Seçimi yapabiliriz' diyorlarsa vallahi memnuniyetle, en önce ben koşarım. Diyorum ki 'Bu şartlarda 18 Haziran’da seçim olmayabilir.' Bunun için yol gösteriyorum. Diyorum ki genel başkanlar grup başkanlarıyla toplanır da aynı fikre varırsa 400’ün üzerinde oyla anayasa değişikliği geçebilir. Yok böyle bir uzlaşma olmazsa, ne yapılabilir derseniz, kaos ortaya çıkar."

Seçimlerin ertelenmesini istemişti! Bülent Arınç'tan bir çıkış daha: Hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz?

"DEMOKRASİYE, HUKUKA, ANAYASAYA İNANMIŞ BİR İNSANIM. AMA 78. MADDE BUNA ENGEL"

Saymaz'ın "Siz hala yapılamayacağı kanaatindesiniz" sözleri üzerine değerlendirmelerini sürdüren Arınç, "Ben 20 seçim geçirmiş insanım kardeşim. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Ben 1969’dan beri seçimin içindeyim. Sıcak yataklarından kalkmamış insanlar ahkam kesmesinler. Siyasetçiyim. Bu konuda fikrimi söylemeliyim. Demokrasiye, hukuka, anayasaya inanmış bir insanım. Ama 78. madde buna engel. Engelleri aşmak mümkün. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bile aşıldı. Senin partili cumhurbaşkanın var. Sen bunları kendine alıştırdın da… Efendim, savaş olmadıkça bilmem ne. Savaş mı olsun yani? Bu savaştan beter bir durum. Bu yaraların sarılmasından sonra benim tercihim, 2024 Martı’nda mahalli seçimle birlikte yapılsın. 1999’da geçirdik böyle bir şey. Geç olur diyorlarsa, yine teklifim, kasım ayı. Üçüncü tercihim, hangi tarihte anlaşırsanız, eylül olur, ağustos olur, size bırakıyorum. Ama ben haziranda olamayacağını düşünerek, bu teklifi yapıyorum" diye konuştu.

“ŞU ANDA TARAFSIZ KONUMDAYIM, HUKUKÇUYUM”

Saymaz'ın "Şöyle bir yaklaşım var: Siz sanki AK Parti’nin aklından geçeni dillendiriyorsunuz" sözleri üzerine konuşan Arınç şunları dile getirdi:

"Yazıklar olsun. Böyle bir şey yok. Ben Tayyip beye gerektiğinde muhalefet etmiş bir insanım. Kesinlikle o böyle bir şey yapmaz, ben de böyle bir şey kabul etmem. Ben siyasetin dışında bir insanım. En çok bana yakışır bu iş. Şu anda tarafsız konumdayım. Ben finans uzmanı değilim, marketing uzmanı değilim, hukukçuyum kardeşim. Anayasa ve Adalet komisyonlarında çalışmış, iç tüzüğü uygulamış bir insanım. Mutfakta çalıştım. Bu işi sizden daha iyi biliyorum ya, lütfen kabul edin. Muhalefet bunu dillendiremez, utanır. İktidar böyle bir şeyi söyleyemez, zafiyet kabul eder karşı taraf diye. Ben ikisinin dışında, birisi bunu konuşsun da şu işi kafalardan atalım diye… Ama hukuk içinde kaldım, anayasa içinde kaldım. Yok sivil teşebbüsüdür, filan."

Seçimlerin ertelenmesini istemişti! Bülent Arınç'tan bir çıkış daha: Hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz?

"BEN MUHALEFETİN SORUMLU DAVRANACAĞINI ÜMİT EDİYORUM"

Arınç sözlerine şöyle devam etti:

"Ne derlerse desinler. Binlerce insandan öyle teşekkürler alıyorum, onlar hiç önemli değil. Benim söylediğim şu: Anayasa değişikliğini meclis yaparsa istediği tarihi koyabilir. Uzlaşmayla olması lazım. Tabi burada bir eksiğimiz ortaya çıkıyor. Uzlaşma kültürünü yok ettiğimiz için acaba genel başkanlar gelir mi, gelirse ne konuşur. Bir deprem var, binlerce insanımız öldü. Ben muhalefetin sorumlu davranacağını ümit ediyorum. Karara da saygı duyacağım. Onlar “Seçim zamanında olsun” diyorsa zaten anayasa değişikliğini yapmak mümkün olmayacak. Ama sonraki gelişmeler de bu yolu kapatanların üstünden olur. Ben söylemiş olayım."

"BU SEÇİM, BU ŞEKİLDE YAPILMASI MÜMKÜN HALDE OLMAZSA BAŞKA İMKANLAR ARARLAR. BUNU YSK DA ARAR, CUMHURBAŞKANLIĞI DA ARAR"

Saymaz'ın ilerleyen süreçte ne olacağına ilişkin sorusuna cevap veren Arınç, "Bilmem, bir şey olur. Bu seçim, bu şekilde yapılması mümkün halde olmazsa başka imkanlar ararlar. Bunu YSK da arar, cumhurbaşkanlığı da arar. Bir şey yaparlar yani. En doğrusu, meclisin ortak karar almasıdır. Ben bu büyük felaket karşısında seçimlerin ne mayısta ne haziranda yapılabileceğini düşünmüyorum. Seçim tarihinin mecliste belirlenmesi lazım. Uzlaşma olmayacaksa seçime gireceğiz demektir. Bunun sonuçlarını hep beraber karşılamak durumunda oluruz" diye konuştu.

"EN AZINDAN BUGÜN SEÇİM KONUŞAN BİR İNSANA DEPREMZEDELERİN HANGİ GÖZLE BAKACAĞINI DÜŞÜNMEK LAZIM"

Arınç şunları söyledi:

"Çok kötü bir misal belki ama diyelim ki 18 Haziran’da seçimin yapılması kararlaştırıldı. 18 Mayıs’ta, Allah korusun, buna benzer bir felaket oldu. “Ne yapalım, savaş yok, bir ay sonra seçimi yapacağız” diyebilir mi siyasetçiler? Onu düşünsünler. Savaştan çok daha zor şartlar altındayız. İki milyona yakın nüfus yer değiştirmiş. Yarısını seçmen kabul etmek lazım. Seçmen kütüğüne kayıtlı insanların öldü mü, kurtuldu mu, nerde olduğu belli değil. En azından bugün seçim konuşan bir insana depremzedelerin hangi gözle bakacağını düşünmek lazım."

İlgili Haberler
Bülent Arınç fitili ateşlemişti: Seçim ertelenecek mi? AK Parti Sözcü Çelik açıkladı!
Bülent Arınç fitili ateşlemişti: Seçim ertelenecek mi? AK Parti Sözcü Çelik açıkladı!
Bülent Arınç'tan seçim çıkışı: "Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz"
Bülent Arınç'tan seçim çıkışı: "Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz"
Bülent Arınç açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş cinayeti için talimat vermiş: "Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz"
Bülent Arınç açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş cinayeti için talimat vermiş: "Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz"
Bülent Arınç, altılı masanın umutlarını yerle bir etti: Cumhurbaşkanımız bu seçimi birinci turda kazanacak
Bülent Arınç, altılı masanın umutlarını yerle bir etti: Cumhurbaşkanımız bu seçimi birinci turda kazanacak
Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Bakan Hulusi Akar duyurdu: Er, erbaş ve personele deprem izni verildi
Son dakika | Bakan Hulusi Akar duyurdu: Er, erbaş ve personele deprem izni verildi
Gazeteci Ruhat Mengi acı haberi duyurdu Eşi Güngör Mengi hayatını kaybetti
Gazeteci Ruhat Mengi acı haberi duyurdu Eşi Güngör Mengi hayatını kaybetti
İhmal yüzünden mi öldü? Enkaz altından çıkarılan Azra Duru Malaç hayatını kaybetti!
İhmal yüzünden mi öldü? Enkaz altından çıkarılan Azra Duru Malaç hayatını kaybetti!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Araç ilanlarında Yeni Çamoluk Otomotiv rüzgârı!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Araç ilanlarında Yeni Çamoluk Otomotiv rüzgârı!
Son Haberler
Stefan Skrbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Skrbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Skrbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Skrbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aggee Wenzi Wenzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aggee Wenzi Wenzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aggee Wenzi Wenzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aggee Wenzi Wenzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexander Ranacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ranacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexander Ranacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ranacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arnaud Morard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Morard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arnaud Morard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Morard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatay'da mucizelere tanıklık ettik: 261'inci saatte Mehmet Ali Şakiroğlu ve Mustafa Avcı, enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Hatay'da mucizelere tanıklık ettik: 261'inci saatte Mehmet Ali Şakiroğlu ve Mustafa Avcı, enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Mart ayında yapılacaktı: TEKNOFEST İzmir ertelendi!
Mart ayında yapılacaktı: TEKNOFEST İzmir ertelendi!
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları