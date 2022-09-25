Seçkin isminin anlamı nedir, Seçkin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Seçkin isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Seçkin ismi ne demek, Seçkin ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Seçkin isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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TDK'DA GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLUK

1. sıfat Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena:

"Burası seçkin konukların ağırlandığı yerdi." - İhsan Oktay Anar

2. sıfat Bir toplumda saygın ve etkin mevkilerde bulunan ve toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini elinde tutan (kişi veya grup), elit.

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Bir toplumun büyük kesimini oluşturan halk kütlesi dışında kalan küçük bir aydın kesiminden oluşan kütle. bk. seçkin kültürü, halk.

Seçkin İsminin anlamı nedir? TDK Seçkin anlamı:

Seçkin ismi Türk dil kurumunda Üstün değerli (dize), bk. seçkin dize olarak tanımlanmaktadır.

Seçkin İsmi Kuranda geçiyor mu?

Seçkin ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Seçkin isminin kökeni:

Seçkin ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 509 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Seçkin isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Seçkin isminin rengi:

Leylak

Seçkin ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Seçkin isminin Harf Analizi Nedir ?

Seçkin ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

N : Sağduyulu, utangaç

Seçkin isminin Numerolojisi Kaçtır?

Seçkin ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 22

E: 6

Ç: 4

K: 14

İ: 12

N: 17

= 75– Seçkin İsminin Numeroloji Toplamı 75’dir.

Seçkin isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Seçkin ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Seçkin isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1E: 5Ç: 3K: 2İ: 9N: 5 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Seçkin isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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