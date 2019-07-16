Seçkin Özdemir Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Ağustos.1981

Seçkin Özdemir kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Dizi Oyuncusu, TV Sunucusu

Seçkin Özdemir doğum yeri : İstanbul

SEÇKİN ÖZDEMİR BİYOGRAFİSİ

Radyo ve televizyon programcısı, oyuncu, dj ve sunucu.

Seçkin Özdemir, 25 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul’da okudu. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.

1999 yılında liseyi bitirdikten sonra Üniversite okumak için Kocaeli’ne gittiğinde 2000 senesinde Kocaeli’nin bölgesel yabancı müzik radyolarından “Red Fm” de radyo programcılığına başladı. 2002 senesinde yapmaya başladığı “Brainstorm”isimli radyo show programı Kocaeli’de büyük ilgi gördü ve program 2004’e kadar devam etti.

2004 yılında İstanbul “My Radio”da 5 ay boyunca drive time’da interaktif bir radyo show programı gerçekleştirdi. 2004 Ağustos ayında “Number 1”a transfer olarak televizyon programı da yapmaya başladı. 2005 senesinde Foster’s sponsorluğunda yaptığı “Faraş” isimli absürd programın ardından, 2006 senesinde Türkiye’nin en büyük gençlik kulubü “Gnctrkcll’’ Seçkin Özdemir’le çalışmaya başladı.

2 sene Number 1 Tv ve Number 1 Fm’de yönetmen Önder Kızılkan’la birlikte Gnctrkcll sponsorluğunda “Play” isimli gençlik müzik eğlence programını hazırlayıp sundu ve ayrıca Gnctrkcll’nin Türkiye çapındaki organizasyonlarında sahne sunuculuğu yaptı.

Seçkin Özdemir, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı. Antalya, İstanbul ve Bodrum’un birçok önemli kulübünde dj olarak görev yaptı.

Akbank, Ülker, Binboa Vodka, Coca-Cola ve Gnctrkcll reklam filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Sahra Uzerli’nin canlandırdığı Hürrem Sultan'ın sevgilisi Leo Karakterini oynamıştır.

2011 yılında Cengiz Aytmatov romanından uyarlanan, senaryosunu Mahinur Ergun’un yazdığı ve yönetmenliğini Nisan Akman’ın yaptığı “Al Yazmalım” dizisinde başrollerini Özge Özpirinçci, ve Barış Falay ile paylaştı.

2015 yılında “Racon” dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Sezin Akbaşoğulları, Barış Arduç, Ekin Türkmen, Tomris İncer ile beraber oynadı.

2015 yılında “Acı Aşk” dizisinde Selin Şekerci, Sezgi Sena Akay, Neriman Uğur, Hüseyin Avni Danyal, Erkan Can ile birlikte rol aldı.

Seçkin Özdemir, 2014 yılından beri Derya Şensoy ile birlikte olduktan sonra Kasım 2016 ayında ayrıldılar.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - 2016 - Kiralık Aşk 2. Sezon (Pamir Marden) (TV Dizisi)

2015 - Acı Aşk (Bulut) (TV Dizisi)

2015 - Racon (Adnan) (TV Dizisi)

2014 - Günahkar (Ali Yusuf) (TV Dizisi)

2013 - Bir Aşk Hikayesi (Korkut Ali) (TV Dizisi)

2011 - Muhteşem Yüzyıl (Leo) (TV Dizisi)

2011 - Al Yazmalım (İlyas Avcı) (TV Dizisi)

2008 - Yaban Gülü (Burak) (TV Dizisi)