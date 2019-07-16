Seçkin Piriler Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEÇKİN PİRİLER KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1980

Seçkin Piriler kaç yaşında :

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Meslek : Model, Şarkıcı

Seçkin Piriler doğum yeri : İstanbul

SEÇKİN PİRİLER BİYOGRAFİSİ

Seçkin Piriler, 1980 yılında İstanbul’da doğmuştur. Bir Ajans’ta mankenlik ve modellik yapan Seçkin Piriler 1998 yılında katıldığı “Elite Model Look” yarışmasında ikinci seçildi.

Şarkıcılık da yapan Seçkin Piriler, 2003 yılında “Kırmızı Pabuçlar” adlı bir albüm çıkardı.

2004 yılında Ferdi Eğilmez'in yönettiği “Hababam Sınıfı Askerde” adlı sinema filminde Asker Nazlı rolü ile oyunculuğa başlayan Seçkin Piriler, Hülya Avşar, Mehmet Ali Erbil, Halit Akçatepe, Şafak Sezer, Mehmet Ali Alabora, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Ceyhun Yılmaz, Volkan Severcan, Kerem Alışık, Zihni Göktay, Tuncay Akça, Hamit Haskabal, Nejat Birecik, Ceylan Güvenç, Melisa Toros, Helin Avşar ile birlikte oynadı.

2005 yılında yine Ferdi Eğilmez'in yönettiği “Hababam Sınıfı 3,5” filminde Alara karakterini canlandırırken, Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Kibariye, Hakan Yılmaz, Dost Elver, Sümer Tilmaç, Zihni Göktay ile beraber rol aldı.

2007 yılında yönetmenliğini Faruk Aksoy’un yaptığı “Çılgın Dersane” filminde Berna karakterini canlandırdı. Filmde Cüneyt Arkın, Pakize Suda, Hande Ataizi, Alp Kırşan, Yağmur Atacan, Tuba Ünsal, Okan Karacan, Mustafa Topaloğlu, Ulaş Özer, Duygu Çetinkaya gibi oyuncular oynadı.

Seçkin Piriler, 24 Mart 2010 tarihinde Duman grubu solisti müzisyen Kaan Tangöze ile evlendi. Hakan (d.2010) ve Volkan (d.2014) adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde boşandılar.



Albümleri :

2003 - Kırmızı Pabuçlar

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2007 - Çılgın Dersane (Berna) (Sinema Filmi)

2005 - Şeytan (TV Dizisi)

2005 - Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (Tekin in Eşi) (Sinema Filmi)

2005 - Horoz Sedat (Oya) (TV Filmi)

2005 - Hababam Sınıfı 3,5 (Alara) (Sinema Filmi)

2005 - Dağlar Dağımdır (TV Filmi)

2004 - Türkü Filmi (TV Dizisi)

2004 - Hababam Sınıfı Askerde (Asker Nazlı) (Sinema Filmi)