Seçkin Türesay kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?

Türk basınında önemli bir isim olan Hürriyet Gazetesinde uzun yıllar görev yapan Seçkin Türesay yaşamını yitirdi.

SEÇKİN TÜRESAY KİMDİR? NERELİ?

Seçin Türesay, 1943 yılında İzmir'in Urla ilçesinde dünyaya gelmiştir. Işık Lisesi'nde gördüğü eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Buradaki eğiminden İki yıl sonra da İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü’ne kayıt oldu. 1964 yılında haftalık olarak yayımlanan Durum Dergisi’nde gazeteciliğin ilk çırak yıllarını yaşadı. 1969 yılında askerlik görevini yaptıktan sonra Son Havadis Gazetesi’ne meslek hayatına devam etti. 1970’te Hürriyet grubunun ikinci gazetesi olan Yeni Gazete’ye girdi. Bu gazete 1971’de kapatılınca Hürriyet Gazetesi’ne çağrıldı. 1 Ağustos 1971’de başlayan Hürriyet yılları iki kez kesintiye uğrayarak 31 Mart 2012’ye kadar sürdü. Hürriyet’te ilk olarak gece Yazı İşleri sorumluluğu yaptı. 1972 yılında birinci sayfa sorumlusu oldu. Daha sonra Hürriyet’te sırasıyla Sorumlu Müdür, Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Müdürlüğü ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca 1988-1991 yılları arasında Günaydın gazetesi Genel Yayın Müdürlüğünü üstlendi. Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra haftalık Siyasi Yeni Ulus gazetesinde Genel Yayın Yönetmeliği yaptı. Nazan Türesay ile evlindi. Seçil Türesay isminde kendisi gibi gazeteci bir kızı vardır. Türesay Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden aldığı iki kez Yılın Gazetecisi Ödülü sahibidir. (1982-1983), 1989’da Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin Yılın Genel Yayın Müdürü ödülüne layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde 10 yılı aşkın süreyle Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2016 TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.

SEÇKİN TÜRESAY ÖLDÜ MÜ?KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

77 yaşındaki Seçkin Türesay, koronavirüs salgınına yakalanınca İstanbul Maltepe’deki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınıp entübe edilen Türesay bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Diken