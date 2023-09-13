Seçmen sayısı 594 olan tarihi semti yılda 3 milyon turist ziyaret ediyor

Antalya'da geceleri 10 binin üzerinde kişiye ev sahipliği yapan Kaleiçi bölgesinin 594 seçmeni bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Seçmen sayısı 594 olan tarihi semti yılda 3 milyon turist ziyaret ediyor

Antalya'da geceleri 10 binin üzerinde kişiye ev sahipliği yapan Kaleiçi bölgesinin 594 seçmeni bulunuyor. 75 seçmen sayısıyla Antalya'nın en az seçmenine sahip Tuzcular Mahalle Muhtarı Uğur Çetin ise mesaisinin büyük bir bölümünü gece yapıyor. Gündüz az sayıda kişinin olduğu sokaklarda görev yapan Çetin, akşam kalabalığında ise sokaklarda yürümekte zorlanıyor.

Turizm kenti Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde suların içerisinde kiremit çatılı 3 bin kadar ev bulunuyor. Surlar, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirleri ortak eseri olarak biliniyor. Kaleiçi semti, 1972 yılında özgün dokusu nedeniyle "Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu" tarafından "SİT bölgesi" olarak koruma altına alındı. 4 mahalleden oluşan turistik bölgede 594 seçmen bulunuyor. Kaleiçi bölgesinin 4 mahallesinden Tuzcular Mahallesi, 75 seçmeniyle dikkat çekiyor. Mahalle sahip olduğu tarihi değerleriyle her gün binlerce yerli ve yabancı misafir ağırlıyor. En çok hareketlilik ise akşam 21.00 ile gece 01.00 saatleri arasında yaşanıyor. Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, akşam saatlerinde mahallesinin sokaklarında gezerken zorlanıyor. Çetin, mesaisinin büyük bir bölümünü akşam saatlerinde kullanıyor.

"Akşamları çok kalabalık oluyor, 10 binin üzerine çıkıyoruz"

Kaleiçi bölgesinin 4 mahalleden oluştuğunu belirten Uğur Çetin, "4 mahallenin 594 seçmeni var. Tuzcular Mahallesi'nde 75, Selçuk Mahallesi'nde 85, Barbaros'un 112, Kılıçaslan'ın 322 seçmen var. Kaleiçi bölgesi Antalya'nın ilk kurulum merkezi olarak biliniyor. Yerli ve yabancı turistler Antalya'ya geldiği zaman bölgemize gelirler. Bölgemizde çok sayıda koruma altında bulunan konağımız var. Bunlar restore edilerek kullanıma açılıyor. Seçimden bugüne kadar seçmen sayımızın bir artış olmadı. Akşamları çok kalabalık oluyor, 10 binin üzerine çıkıyoruz. Burası Antalya'da herkesin nefes aldığı bir noktadır. Seçmenlerimizin çoğu da yazın yaylalarda olur" sözlerine yer verdi.

"Gece yarılarına kadar mahallede mesai yapıyoruz"

Kaleiçi bölgesinde çok sayıda işletme olduğu için gece saatlerinde gürültü kirliliği yaşandığına dikkat çeken Çetin, "İnsanlarımız rahatsız oluyor, konaklayanlardan şikayetler alıyoruz. Bununla ilgili bir çalışma olması lazım. Gece yarılarına kadar mahallede mesai yapıyoruz. Dünyanın birçok bölgesinden yılda 2 milyon turist ziyarete gelir" açıklamasına yer verdi.

"Sezonda 3 milyona yakın turist ziyaret eder"

Bölgede 5 yıldır mağaza işleten Mehmet Coşkun, "Çocukluğum buralarda geçti, Kaleiçi'nde mekanlarda akşam saatlerinde müzik konserleri başlar. Yoğunluk akşam saatlerinde başlar, turistler akşam yemeğinden sonra daha çok geziyor. Nisan-mayıs gibi turizm başlar. Sezonda 3 milyona yakın turist ziyaret eder" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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