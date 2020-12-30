Seda Akgül eleştiri oklarını üzerine çekti! "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri olay yarattı!

Ünlü sunucu Seda Akgül, canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından tepkilerin odak noktası oldu.

Canlı yayında, "Uzak Doğu'da kadınla erkek androjene döndü. Seviyorlar böyle" açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook için, "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" yorumunda bulunan sunucu Seda Akgül, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan isim hakkında kullandığı sözler yüzünden sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sunucu Akgül, Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, Akgül'ü ırkçılıkla suçladı.

İşte Akgül hakkında yapılan yorumlardan birkaçı;

Aynı programda özür dileyin size tanımadığınız bir insan hakkında ileri geri konuşma hakkını kim verdi hayatımda ilk kez ismini duyduğum Seda Akgül...bu yaştan sonra size saygıyı biz öğreteceksek çıkmayın ekran başına, utanıyoruz.#IrkçıSedaAkgül — вαɴɢтαɴ’cıм Vᴰᴬʸ (@bluemonochild_) December 29, 2020

Seda Akgül'ün bağlandığı yayında "Verdiğin cevapların bu konuyla ne alakası var? O ırkı küçümseyerek konuştun" diyen Erol Köse Instagram hesabından böyle bir story paylaşmış :))) pic.twitter.com/LkMSmiPI2u — Lina⁷?ᴮᴱ (@forever_bangtn) December 30, 2020