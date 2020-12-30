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  3. Seda Akgül eleştiri oklarını üzerine çekti! "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri olay yarattı!

Seda Akgül eleştiri oklarını üzerine çekti! "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri olay yarattı!

Şimdilerde Uçankuş TV'de 'Hayatın İçinden' programının sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül'ün canlı yayında Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook için söyledikleri sosyal medyada tepki çekti.

Seda Akgül eleştiri oklarını üzerine çekti! "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri olay yarattı!

Ünlü sunucu Seda Akgül, canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından tepkilerin odak noktası oldu. 

Canlı yayında, "Uzak Doğu'da kadınla erkek androjene döndü. Seviyorlar böyle" açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Seda Akgül eleştiri oklarını üzerine çekti!

Güney Koreli şarkıcı Jeon Jung-kook için, "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" yorumunda bulunan sunucu Seda Akgül, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan isim hakkında kullandığı sözler yüzünden sosyal medyada gündem oldu.

Seda Akgül eleştiri oklarını üzerine çekti!

Ünlü sunucu Akgül, Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, Akgül'ü ırkçılıkla suçladı.

İşte Akgül hakkında yapılan yorumlardan birkaçı;

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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