Seda Akgül Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Haziran.1971

Seda Akgül kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Spiker, TV Sunucusu, Akademisyen

Seda Akgül doğum yeri : Ankara

SEDA AKGÜL BİYOGRAFİSİ

Seda Akgül, 17 Haziran 1971 tarihinde Ankara’da doğmuştur.

TED Ankara Kolejinde okudu. Ankara Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümünü bitirdi. Başbakanlıkta mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yaptı.

İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel’de Avrupa Birliği Gazeteciliği okudu.

2004 yılında Amerikan Sivil Toplum Örgütleri'nin seçimi ile Washington’da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, TV8’in kuruluş yıllarından beri bu kanalda görev yaptı, Avrupa Birliği’ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı Ana Haber Spikerliği ile de tanınmaktadır.

Işık Üniversitesi’nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği Medya dersleri ile de akademisyenlik yapmıştır.

TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sundu. 17 Eylül 2012 tarihinde Star TV 'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya devam etti. Ağustos 2014'te Kanal D'ye geçmiştir.

Seda Akgül aynı zamanda da yıllardır aralarında OECD ve IMF uluslar arası toplantıları gibi Uluslararası birçok önemli organizasyonun iki dilde sunuculuğunu yapmaktadır.

2016 yılı başlarından itibaren Kanal D'nin evlendirme programı ‘Kısmetse Olur'un sunuculuğunu yapmaya başladı. Seda Akgül daha sonra 2017 yılında Fox tv de "Ne Seninle Ne Sensiz" isimli ayrılanları küsleri barıştırma programı yapmıştı. Ancak aniden yayından kaldırıldı. Sonrasında yine Fox ta "Her Şey Gerçek" adlı faili meçhul cinayetleri araştırma programı yaptı ama reytingleri de düşük olunca oda yayından kaldırıldı.

Seda Akgül, 7 Mart 2016 tarihinde 1,5 yıldır beraber olduğu Avram Habib ile evlendi. 24 Temmuz 2016 tarihinde boşandı.

30 Ekim 2017 ayından itibaren Tv8'de Hakan Ural ile birlikte "Gel Konuşalım" adlı programı sunmaya başladı. "Survivor'un başlamasıyla 14 Şubat 2018 tarihinden itibaren TV8 kanalında hafta içi her sabah yayınlanan 'Gel Konuşalım' isim değiştirerek, 'Survivor Konuşalım' oldu.



Akgül’ün görev aldığı önemli toplantılardan bazıları ise aşağıdadır:

• İnanç Turizmi Zirvesi – Kasım 2010

• Dünya Turizm Ödülleri – Ekim 2010

• Dünya Belediye Başkanları Zirvesi – Ekim 2010-2009-2008

• UCLG Dünya Konseyi Zirvesi-2009

• Turizm Baklanlığı Mavi Bayrak Açılış Töreni Mayıs 2009

• Dünya Skal Zirvesi Mayıs 2008

• NATO İstanbul Zirvesi 2006

• OECD Zirvesi-2004

Yukarıdaki önemli Uluslararası Organizasyonları iki dilde sunmanın (Master of Ceremony) yanı sıra TÜRSAB, Allianz, ECA, THY gibi önde gelen Sivil Toplum Örgütleri ve Şirketlerin de seçkin organizasyonlarında sunuculuk görevini üstlenmiştir.

13 Ağustos 2018 tarihinde Kanal D ekranlarında başlayan; "4 Kadın Zamanı" adlı sohbet programında Derya Tuna, Eylül Öztürk, Seda Akgül ve Hande Ataizi ile beraber yer aldı. 28 Eylül 2018 tarihinde de bu programdan ayrıldı.

Kitapları :

2015 - Ruh ikizi mi, Ruh öküzü mü?

2012 - Dişilik mi? Kişilik mi?