  1. WEB TV

  2. MAGAZİN

  3. Seda Akgül'den tepkili bayram mesajı: ''Ben popomla meşhur olmadım''

Seda Akgül'den tepkili bayram mesajı: ''Ben popomla meşhur olmadım''

Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seda Akgül ailesinin yanına gitmişti. Son olarak bayramda herkesin bayramını kutlayan Akgül kalça yorumlarına sitem etti.

Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar: ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum''Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar: ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum''

Camilerde şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan tepki: Camilerde şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan tepki: "Şiddetle kınıyorum!''

Kim Kardashian'ın lahmacun yorumuna Nusret'ten gönderme!Kim Kardashian'ın lahmacun yorumuna Nusret'ten gönderme!

Kuruluş Osman dizisindeki ''Kutlu Rüya'' sahnesi trend oldu!Kuruluş Osman dizisindeki ''Kutlu Rüya'' sahnesi trend oldu!

 

25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:58

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Seda Akgül'den tepkili bayram mesajı: ''Ben popomla meşhur olmadım''
Seda Akgül'den tepkili bayram mesajı: ''Ben popomla meşhur olmadım''
Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar: ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum''
Yeliz Yeşilmen'den şok açıklamalar: ''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum''
Camilerde şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan tepki: "Şiddetle kınıyorum!''
Camilerde şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan tepki: "Şiddetle kınıyorum!''
Kim Kardashian'ın lahmacun yorumuna Nusret'ten gönderme!
Kim Kardashian'ın lahmacun yorumuna Nusret'ten gönderme!
Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Osmanlı Devleti kuruluyor!
Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Osmanlı Devleti kuruluyor!
Kuruluş Osman dizisindeki ''Kutlu Rüya'' sahnesi trend oldu!
Kuruluş Osman dizisindeki ''Kutlu Rüya'' sahnesi trend oldu!
MFÖ'den ''Maske Tak'' şarkısı büyük ses getirdi!
MFÖ'den ''Maske Tak'' şarkısı büyük ses getirdi!
Arda Turan'dan 19 Mayıs'ta paylaştığı video hakkında açıklama!
Arda Turan'dan 19 Mayıs'ta paylaştığı video hakkında açıklama!
Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'ın doğum gününe özel dans videolu kutlama!
Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'ın doğum gününe özel dans videolu kutlama!
Şafak Sezer'den Ersin Korkut ve Büşra Pekin itirafı: ''Bir daha çalışmam”
Şafak Sezer'den Ersin Korkut ve Büşra Pekin itirafı: ''Bir daha çalışmam”