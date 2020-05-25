Seda Akgül'den tepkili bayram mesajı: ''Ben popomla meşhur olmadım''
Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seda Akgül ailesinin yanına gitmişti. Son olarak bayramda herkesin bayramını kutlayan Akgül kalça yorumlarına sitem etti.
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25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:58
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