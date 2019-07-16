Seda Akman Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SEDA AKMAN KİMDİR?
Doğum tarihi : 15.Mart.1984
Seda Akman kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Balık
Meslek :
Seda Akman doğum yeri : İstanbul
SEDA AKMAN BİYOGRAFİSİ
Survivor yarışmacısı
Seda Akman, 15 Mart 1984 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Kırım Tatar göçmenidir. Ortaokul ve liseyi İstanbul’da okudu. Üniversite eğitimini Moda Tasarımı üzerine almıştır.
‘Bilge Adam Teknolojileri Akademisi’nden web grafik eğitimi alan Seda Akman freelance grafikerlik yapmaktadır. Boş zamanlarında fotoğraf çekip, paten kaymaktan, spor yapmaktan hoşlanır, bir kedisi ve bir köpeği vardır.
Survivor Seda Akman, 2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı’nın Hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışacak.
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