Seda Akman Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır? Seda Akman Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Seda Akman hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…

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SEDA AKMAN KİMDİR? Doğum tarihi : 15.Mart.1984

Seda Akman kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek :

Seda Akman doğum yeri : İstanbul SEDA AKMAN BİYOGRAFİSİ Survivor yarışmacısı

Seda Akman, 15 Mart 1984 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Kırım Tatar göçmenidir. Ortaokul ve liseyi İstanbul’da okudu. Üniversite eğitimini Moda Tasarımı üzerine almıştır.

‘Bilge Adam Teknolojileri Akademisi’nden web grafik eğitimi alan Seda Akman freelance grafikerlik yapmaktadır. Boş zamanlarında fotoğraf çekip, paten kaymaktan, spor yapmaktan hoşlanır, bir kedisi ve bir köpeği vardır.

Survivor Seda Akman, 2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı’nın Hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışacak. Etiketler : kimdir, Seda Akman



