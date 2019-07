Seda Aktuğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEDA AKTUĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 24.Nisan.1987

Seda Aktuğlu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek :

Seda Aktuğlu doğum yeri : Pinneberg, Almanya

SEDA AKTUĞLU BİYOGRAFİSİ

2015 yılı Survivor All Star yarışmacısı

"Ciddi Anlamda" kelimelerini çok sık kullandığı için Ciddi Anlamda Seda diye bilinmektedir.

Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya Pinneberg'de Neşe-İlyas çiftinin kızı olarak doğmuştur. Aslen İzmirlidir. Kaan Sefik adında bir abisi vardır. Baba tarafı rahmetli paşa dedesi Trabzon'lu, babaannesi Eskişehir'lidir, anne tarafı anneannesi Kırım Türkü, dedesi Kırıkkaleli'dir;

Seda Aktuğlu, Pinneberg Statische çocuk yuvası ardından, Pinneberg Carl-Eiltz okulunun İlk öğreniminin orta bölümünü bitirmiştir akabinde 2003 yılında Türkiye gelip Eskişehir Özel Gelişim Kollejinde Liseyi devam etmiş 2006 yılında mezun olmuştur.

2006 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenlik Bölümünü kazandı ve okumaya başladı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Kamu yönetimi Bölümüne devam etti. Ayrıca 2013yılında Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde Diksiyon, Temel Oyunculuk, Tiyatro eğitimleri aldı.

Öğrenim hayatı boyunca Atletizm, Fitness,Yüzme, Dalma, Boks, Veleybol, Silahla hedef atış, Buz Pateni, Paten, Kayak gibi sporlarla uğraştı.

13 Aralık 2008 tarihinde Acun Ilıcalı’nın sunduğu “Var Mısın Yok Musun” yarışmasına yarışmacısı oldu. 18 Ocak 2009 tarihine kadar 17 program yarıştı ve 34 bin Türk Lirası ödül kazandı. 22 Ağustos 2009 tarihinde Efsane yarışmacı olarak tekrar “Var Mısın Yok Musun” yarışmasına yarışmacısı oldu. 18 Ekim 2009 tarihinde 112 bin TL ödül kazandı.



Seda Aktuğlu, 2010 yılında, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunuculuğunu da yaptığı ve yarışanlar “Var mısın Yok musun” yarışmacılarından seçildiği Panama’da yapılan “Survivor Kızlar – Erkekler” yarışmasına katıldı. Survivor'un Şampiyonu Merve Oflaz olmuştur.

2011 yılında “Komik Bir Aşk Hikayesi” adlı sinema filminde Arzu Yanardağ, Aydoğan Temel, Selahattin Taşdöğen, Orhan Aydın, Zeynep Gülmez ile birlikte rol aldı.

22 Şubat 2015 tarihinde TV8 ekranlarında başlayacak olan “Survivor All Star” yarışmasına; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Merve Oflaz ve Pascal Nouma, Hasan Yalnızoğlu, Anıl Tetik, Nadya Zagli, Ece Begüm Yücetan, Doğukan Manço, Bozok Gören, Özlem Çalın, Duygu Çetinkaya, Taner Özdeş, Almeda Abazi, Serenay Aktaş, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Hakan Hatipoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık, Fulya Keskin katılacak.

14 Şubat 2015 tarihinde Nihat Doğan, Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili yazdığı tepki çeken ’i nedeniyle “Survivor All Star” kadrosundan çıkarıldı yerine eski futbolcu Ahmet Dursun katıldı.

İlk olarak Turabi finale çıkmayı garantilemişti. 1 Temmuz 2015 tarihinde TV 8'de yayınlanan Survivor All Star yarışmasından sonra yapılan SMS oylamasında Merve Aydın finale kalan ikinci isim oldu.

Filmleri ve Dizileri :

2011 - Komik Bir Aşk Hikayesi ( sinema filmi)