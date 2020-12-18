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Seda Bakan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

Mucize Doktor beklenmedik bir ayrılıkla izleyenlerini şok etti. Diziye 30. bölümde katılan güzel oyuncu Seda Bakan ani bir kararla Mucize Doktor'dan ayrıldığını duyurdu. Peki Seda Bakan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

Seda Bakan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

Seda Bakan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Ekranların fenomen dizisi Mucize Doktor dün akşam yayınlanan bölümünün ardından sürpriz bir isme veda etti. Ferda, karakterini canlandıran Seda Bakan diziden ayrıldığını duyurdu. Peki Seda Bakan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı? 

Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziden ayrıldı!Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziden ayrıldı!

Seda Bakan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

SEDA BAKAN MUCİZE DOKTOR'DAN AYRILDI MI?

Mucize Doktor’un Ferda doktoru Seda Bakan sevilen diziye dün akşam veda ederek ekran macerasını tamamladı.

SEDA BAKAN DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Mucize Doktor dizisinde 30. bölümde giren ve 13 bölüm anlaşma yapılan Seda Bakan, Mucize Doktor 42. bölümüyle beraber sevilen diziye veda etti.

Seda Bakan Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı?

Seda Bakan sosyal medyadan yayınladığı açıklamada “Mucize Doktor Ferda’ya bu akşam veda ettim.. çok güzel ve yorucu süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere” diyerek sevenlerine veda ett.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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