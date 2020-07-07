Seda Başbuğ kimdir?Kaç yaşında?Eşi kim?Şimdi ne yapıyor? 

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı’nın en büyük kızı olan Banu Ilıcalı’nın ilk bebeğini dünyaya getirmesinin ardından annesi Seda Başbuğ merak edilenler arasına girdi.

SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ,Acun Ilıcalı’nın 1988 yılında evlendiği ilk eşi.Çift, 1993 yılında boşandı.Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi. Banu Ilıcalı ve annesi Seda Başbuğ Acun Ilıcalı’nın kanalı Tv8’de çalıştı. Seda Başbuğ'un son dönemde kurucusu olduğu anaokulunu işlettiği biliniyor. Başbuğ'un nereli ve kaç yaşında olduğu ise bilinmiyor.