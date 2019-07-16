Seda Demir Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEDA DEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Mart.1983

Seda Demir kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Dizi Oyuncusu

Seda Demir doğum yeri : İstanbul

SEDA DEMİR BİYOGRAFİSİ

2007 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır.

Seda Demir, 7 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Marmara ÜniversitesiFransızca Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Seda Demir, fuarlarda hostestlik yaptı, daha sonra bir ajansa kayıt yaptırarak birçok deneme çekimlerine katıldı. Önce bir banka reklamında oynadıktan sonra birçok reklam filminde rol aldı.

Seda Demir, 2007 ve 2010 yılları arasında yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Fahriye Evcen, Deniz Çakır, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran gibi oyuncuların rol aldığı “Yaprak Dökümü” adlı dizide Sedef karakterini canlandırdı.

2014 yılında “Beyaz Karanfil” dizisinde Elif karakterini canlandırırken Kenan Çoban, Hakan Boyav, Ali Sürmeli, Erdem Ergüney, Çağlar Ertuğrul, Chloe Loughnan ile beraber rol aldı.

2015 yılında yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin yaptığı “Evlenmeden Olmaz” adlı sinema filminde Cansel Elçin, Özge Özberk, Hakan Eratik, Suzan Aksoy ile birlikte oynadı.

30 Aralık 2016 tarihinde Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor 2017'de yer alacak isimler arasında Seda Demir de var.

21 Ocak 2017 tarihinde Dominik’de Acun Ilıcalı’nın sunumu ile Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

Survivor 2017 yarışmasında ünlüler takımında İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, Berna Öztürk, Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Sema Apak, Pınar Saka, Adem Kılıçcı, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül, Fatih Hürkan olacak.

Survivor 2017 yarışmasında gönüllüler takımında Eser West, Ogeday Girişken, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Tuğçe Melis Demir, Fulya Şahin, Denisa, Elif Şadoğlu, Burçak Tuncer, Berna Keklikler, Erdi Ünver, Anıl Karakurt,Sadin Bakır, Yiğit İzik olacak.

31 Ocak 2017 gecesi yapılan elemede Seda Demir elendi. 22 Haziran 2017 tarihinde Kıbrıs'ta yapılan final gecesinde en çok oyu alan Ogeday Girişken birinci oldu.



Tiyatro Oyunları :

2009 - 72. Koğuş

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - Evlenmeden Olmaz (Ayşe)(Sinema Filmi)

2014 - Beyaz Karanfil (Elif) (TV Dizisi)

2013 - İntikam (Selen)(TV Dizisi)

2011 - Yıldız Masalı (Sude) (TV Dizisi)

2007 - 2010 - Yaprak Dökümü (Sedef ) (TV Dizisi)