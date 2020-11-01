Seda Dinçer enkazdan kurtarıldı mı? Seda Dinçer bulundu mu?

AFAD verilerine göre Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesine 17,26 kilometre uzaklıkta saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 16,54 kilometre altında gerçekleşen deprem Ege ve Marmara bölgesindeki tüm illerde hissedilmişti. Deprem nedeniyle İzmir'de 18 binada çökme meydana geldi. Son bilgilere göre depremde 39 kişi hayatını kaybederken 885 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürerken Bayraklı ilçesindeki çöken Doğanlar Apartmanın 3.katındaki Seda Dinçer'in durumu merak ediliyor. İşte son bilgiler...

SEDA DİNÇER ENKAZDAN KURTARILDI MI? SEDA DİNÇER BULUNDU MU?

Ekipler Bayraklı ilçesinde üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in yaşadığı Doğanlar Apartmanında çalışmalarını yoğunlaştırdı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, evin salon ve kilerinde Seda Dinçer'in bulunamadığını belirtti. Baran, ekiplerin Seda'ya ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

Baran enkaz alanındaki plakaların kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü söylemişti. Baran son açıklamasında, "Plakalar kaldırıldı. Şu an köpeklerin işaret ettiği üç ayrı noktada oldukça hassas bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Enkazın şu anki zorlu yapısı dolayısıyla süreç yavaş ilerliyor. Ancak, çalışan ekipler enkaz altında yaşamın varlığı konusunda umut veriyorlar." dedi.

Baran son olarak ,Seda'nın olduğu yerde enkaz altında bulunan 3 kişinin hayatta olduğunun tespit edildiğini söyledi, çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Öte yandan Seda Dinçer'den gelecek güzel haberi bekleyen sosyal medya kullanıcıları #sedadincer etiketi ile paylaşımda bulunuyor. Umuyoruz ki Seda enkazdan sağ salim kurtarılır.

DEPREMİN BİLANÇOSU

AFAD'ın resmi internet sitesinden depremdeki son duruma ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 675 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.