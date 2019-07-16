Seda Gümüşçü Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEDA GÜMÜŞÇÜ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1986

Seda Gümüşçü kaç yaşında :

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Seda Gümüşçü doğum yeri : Diyarbakır

SEDA GÜMÜŞÇÜ BİYOGRAFİSİ

28 Kasım 2015 tarihinde StarTv’de başlayan Big Brother yarışmasına katıldı.

Seda Gümüşçü, 1986 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Üç kardeşi vardır. Liseyi Diyarbakır’da bitirdi. Satış danışmanı olarak çalışmaktadır. İzmir'de yaşıyor.

Ev işlerinde rakip tanımayan ve içli köftede iddialı olan, ayrıca temizlik yapmak, sarma sarmak, mantı açmak sevdiği işler arasında olan Seda Gümüşçü, katıldığı Big Brother yarışmasından en son çıkacak kişi olmayı hedefliyor. Seda Gümüşçü, konuşmayı çok seviyor ve kendini entrika kraliçesi olarak tanımlıyor. Bowling oynamak ve dans etmek hobileri arasındadır.

Seda Gümüşçü, 28 Kasım 2015 tarihinde StarTv’de başlayan Big Brotheryarışmasına katıldı.

100 gün devam edecek olan Big Brother 8 kadın ve 8 erkek yarışmacının katılımı ile 28 Kasım 2015 tarihinde StarTv’de başladı. Asuman Krause'nin sunuculuğunu yaptığı yarışmada, Alphan Yuvalı, Arsel Şentürk, Çağla Çoban, Demir Kırılmaz, Funda Güven, Gökçen Yurt, Gülşen Dinçer, Hüseyin Kantarcı, İdil Naz Kaluç, Oktay Yavuzarslan, Onur Aydemir, Rezan Denizmen, Seda Gümüşçü, Sinan Aydemir, Tuğra Özer, Yasin Özegemen yarışacaktır.