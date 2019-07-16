Seda Güven Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEDA GÜVEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 28.Ağustos.1984

Seda Güven kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Seda Güven doğum yeri : Bandırma, Balıkesir

SEDA GÜVEN BİYOGRAFİSİ

Seda Güven, 28 Ağustos 1984 tarihinde Balıkesir, Bandırma’da Serpil Güven, Oğuz Güven çiftinin kızı olarak doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım bölümünden mezun oldu.

Başak Gürsoy’un “BG ajansı”na kaydını yaptırdı. Model olmak isterken hep oyunculuk görüşmelerine çağrıldı, Başak Gürsoy’un tavsiyeleriyle oyuncu oldu. İlk olarak 2002 yılında Ekmek Teknesi’nde oynadı.

Seda Güven, 2010 yılındaVedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı “Fatmagül'ün Suçu Ne?” adlı dizide, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Deniz Türkali, Engin Öztürk, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.

9 Ekim 2012 tarihinde FOX Tv. ekranlarında yayına başlayan “Merhaba Hayat” adlı dizide Vahide Gördüm, Yetkin Dikinciler, Keremcem ile beraber rol almıştır.

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı; 2014'ün Şubat ayında Star Tv'de oynamaya başlayan, Nermin Bezmen’in romanından uyarlanan “ Kurt Seyit ve Şura” adlı dizi filmde Seda Güven, Farah Zeynep Abdullah’ın ablası rolünde (Valentina Verjenskaya) karakterini canlandırdı. Diğer rollerde Birkan Sokullu, Fahriye Evcen, Melisa Aslı Pamuk, Tolga Savacı gibi oyuncular rol aldı.

16 Mayıs 2014 tarihinde vizyona giren “İksir: Dedemin Sırrı” adlı sinema filminde başrolde olarak Keremcem, Seda Güven, Oğuz Oktay, Cansu Tosun, Bülent Şakrak, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.

Seda Güven, 13 Kasım 2014 tarihinde Şarkıcı Keremcem ile Paris'te evlendi. 9 ay sonra 2015 yılında boşandılar.

Seda Güven, 21 Haziran 2019 tarihinde iş adamı Ali Güzel ile evlendi.



Filmleri ve Dizileri :

2019 - Öldür Beni Sevgilim (Sinema Filmi)

2018 - Adı Zehra (Ceren Kurdoğlu) (Ebru)(TV Dizisi)

2017 - Kaç Kaçabilirsen (Sinema Filmi)

2017 - Ateş Böceği (İlayda) (Ebru)(TV Dizisi)

2016 - Oldu mu Şimdi? (Lara)(Sinema Filmi)

2016 - Olanlar Oldu (Mehtap)(Sinema Filmi)

2016 - Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu (Sinema Filmi)

2016 - Aşk Yalanı Sever (Gonca) (Ebru)(TV Dizisi)

2015 - Git Başımdan (Reyhan) (Sinema Filmi)

2014 - Hayat Yolunda (Ebru)(TV Dizisi)

2014 - İksir: Dedemin Sırrı (Şenay)(Sinema Filmi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura (Valentina- Tina, Şura'nın ablası-) (TV Dizisi)

2012 - Merhaba Hayat (Nil) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Meltem Yaşaran) (TV Dizisi)

2008 - Hepimiz Birimiz İçin (Zeynep) (TV Dizisi)

2007 - Elveda Derken (Eda) (TV Dizisi)

2005 - Ateşli Topraklar (Alev Bozdağlı) (TV Dizisi)

2002 - Ekmek Teknesi (Şale) (TV Dizisi)