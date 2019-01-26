Seda Ocak kimdir? Survivor 2019 Seda Ocak kimin ikiz kardeşi?

Seda Ocak, Survivor 2019 sezonu kadrosunda yer alıyor. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan 12 kişilik yarışmacı kadrosun arasında yer alan Seda Ocak, 34 yaşında ve Bursalı... Acun Ilıcalı tarafından ismi açıklanan Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak, Sema Aydemir'in ikizi olarak da biliniyor. Peki Seda Ocak kimdir? Eski Survivor yarışmacısı olan Sema'nın ikiz kardeşi olarak da tanınıyor. Peki Seda Ocak kimdir? Seda Ocak'ın kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor…

SEDA OCAK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİDİR?

Eski yarışmacılardan Sema'nın ikizi olan Seda 34 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.

SURVIVOR 2019 DA NELER OLACAK?

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan 2 Şubat'ta ekranlara gelecek. 2019 Survivor yaklaşırken Türkiye ve Yunanistan takımlarının 12 ismi belli oldu. Peki Survivor 2019 yarışmacıları kimler? İşte Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında Türkiye takımında yer alacak 12 isim...

Survivor 2019 ilk yarışmacısı Hakan Kanık olmuştu. 19 yaşında olah ve MasterChef Türkiye’den tanıdığınız Hakan Kanık yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Peki ama Survivor Türkiye-Yunanistan'a katılacağı kesinleşen ilk isim olan Hakan Kanık, zorlu mücadeleye nasıl hazırlanıyor?

"GÜNDE ÇİFT ANTREMAN YAPIYORUM"

Günde çift antreman yapıyorum, beslenmeler ayrı. Heftada üç gün parkurlar yapıyoruz. Profesyonel ilerliyoruz. Oyunlarda takımı sırtlarım.

"BENİ KÜÇÜMSEMEYİN"

Kimse beni küçümsemesin yaşımdan dolayı. Her yerde yaşımdan dolayı küçümsemdim. MasterChef'te de oldu ama Survivor'da buna asla izin vermeyeceğim. Yaşımın verdiği atiklik ve güçle takımımı sırtlayacağım.

İlk yarışmacı olmanın heyecanı başka oluyor mu?



Heyecan ve gurur verici. Milli bir mücadeleye gidiyoruz. Milli mücadelinin ilk yarışmacısı olmak çok onur veriyor bana. Onur verdiği kadar stres veriyor. Oylamalarda diğer adaylardan çok büyük bir farkla öndeyim. Hayranlarıma çok teşekkür ediyorum.

HAKAN ESKİ SURVIVOR OYUNCULARI HAKKINDA NE DEDİ?



Ogeday ve Adem'i örnek alıyorum. Ogeday parkurlarda çok iyiydi, karakter olarak da çok iyidi. Adem her türlü haksızlığın tam karşısında duruyordu. Parkurlarda da çok iyiydi. Ben de kendime yakın görüyorum. O strateji ile gideceğim.

SURVIVOR 2019 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2019 Seda Ocak kimdir?

Survivor 2019'ün resmi olarak açıklanan ikinci yarışmacısı Seda Ocak oldu. Bursalı olan Seda Ocak, 34 yaşında eski milli atlet. Atletizm antrenörlüğü yapıyor. Parkurda kendisine çok güvenen Seda, “Korkum yok, hırsıma güveniyorum" sloganı ile dikkat çekiyor

Seda Ocak Survivor'a nasıl hazırlanıyor?



Günde iki antreman yaptık. Bazen havuzla beraber 3 antremana çıkardık. Bunun yanı sıra atış çalıştk. Zorlandık ve değdi. Parkurlarda gözümün kara olmasının işe yaracağını düşünüyorum. Korkum yoktur canım da tatlı değildir. Hırsıma güvenirim.

Survivor 2019 yarışmacısı Kader Karakaya kimdir?

Kader Karakaya, 22 yaşında Bursalı. Fenerbahçe'de futbol eğitmenliği yapıyor.

Survivor 2019 yarışmacısı Melisa Emirbayer kimdir?

Melisa Emirbayer, 23 yaşında İzmir'de yaşıyor. 7 yaşından beri yüzme sporuyla ilgileniyor, Milli Takıma hizmet veriyor.

Survivor 2019 yarışmacısı Ecem Onaran kimdir?

Ecem Onaran, 29 yaşında İzmir'den katılıyor. spor eğitmeni

Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir?

Hikmet Tuğsuz, 32 yaşında Antalyalı. Güreş antrenörlüğü yapıyor.

Survivor 2019 yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir?

Atakan Işıktutan, 24 yaşında Rizeli. Crossfit atlet.

Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir?

Büşra Yalçın, 21 yaşında Tokatlı. İstanbul'da yaşıyor, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okuyor. Profesyonel voleybolcu.

Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kimdir?

Sude Burcu, 22 yaşında İzmirli. Milli tekvandocu. Son iki yılın Türkiye şampiyonu.

Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal kimdir?

Okay Köksal, 31 yaşında Artvinli. Milli güreşçi

Survivor 2019 yarışmacısı Bora Edin kimdir?

Bora Edin, 34 yaşında, İstanbullu. Crossfit eğitmeni

Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir?

Yusuf Karakaya, 24 yaşında Elazığ doğumlu. Profesyonel Kickboks-Muay Thai