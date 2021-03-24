Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? MKYK üyesi Seda Sarıbaş'ın kariyeri

AK Parti MKYK listesinde üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni MKYK üyelerinin isimlerini açıkladı. Miss Turkey eski güzeli Seda Sarıbaş da üyeler arasında yer aldı. Sarıbaş'ın ismini duyanlar Seda Sarıbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularını merak etmeye başladı.

SEDA SARIBAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş evli ve 2 çocuk annesidir. Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer almaktadır.

AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde yer alan Seda Sarıbaş modellikten işletmeciliğe, oradan da siyasete geçiş yapmıştır. Sarıbaş süreci şu sözlerle anlattı:

"Siyaset, bizim ailemizde zaten vardı. Babam, eşim siyasetin içinden gelmiş insanlardı. Benim için öğretici oldular. Çok büyük desteklerini gördüm. Yola AK Parti ile başladım ve devam ediyorum. Her daim de AK Parti içerisinde yer alacağım. Siyaset yoğun geçiyor ama eşim her daim bu konuda bana yardımcı oluyor."

Seda Sarıbaş babası Adanalı, annesi ise Trabzonludur. İstanbul'da doğup büyüyen Seda Sarıba, evlendikten sonra Aydın’a taşınmıştır ve hala da Aydın Didim'de yaşamaktadır.

SEDA SARIBAŞ'IN KARİYERİ

Eğitimler; Gazi Üniversitesi işletme, Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi, Açıköğretimde Adalet, -Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim anlamında Mükemmeliyetçilik programı, Adü Sosyoloji üzerine Yüksek Lisans...

Seda Sarıbaş bir röportajında ''Ticarette eşimle beraber çalışıyoruz. Ben şuanda Efeler petrolü çalıştırıyorum, akaryakıt üzerine mesleğimiz. Eşim eski emlakçı. Ben çocukları bir noktaya getirdikten sonra sektör değiştirdik biz. İşletmeyi ikimiz birlikte kurduk. Eşimde akaryakıtı bilmiyordu, Bende akaryakıtı bilmiyordum. İçinde yetiştik, içinde büyüdük. Şuanda iyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kuşadası, Aydın ve Didim de iki tane olmak üzere 4 tane istasyonumuz var. Aydındakiyle ben ilgileniyorum. Kuşadası ve Didim’de ki 2 istasyonumuzla eşim ilgileniyor.'' ifadelerini kullandı.