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  3. Seda Sayan, 7 kocalı Hürmüz'e yetişti! Genç sevgilisi Çağlar Ökten ile evleniyor! Aşk yaş dinlemedi!

Seda Sayan, 7 kocalı Hürmüz'e yetişti! Genç sevgilisi Çağlar Ökten ile evleniyor! Aşk yaş dinlemedi!

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' diyen Seda Sayan yedinci evliliği yapmak için harekete geçti.

Seda Sayan, 7 kocalı Hürmüz'e yetişti! Genç sevgilisi Çağlar Ökten ile evleniyor! Aşk yaş dinlemedi! 118

Seda Sayan'ın evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.