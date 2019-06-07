Seda Sayan bayramda Bodrum'da sahne aldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde bir otelde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Seda Sayan, hayranlarını coşturdu. Sayan'a kendisini izlemeye gelen ve birlikte düet de yapan yakın arkadaşı Oktay Kaynarca, esprili şekilde dekolte uyarısı yaptı.

Sahneye Nur Yerlitaş imzalı, taşlarla bezenmiş, yandan yırtmaçlı ve derin dekolteli elbisesiyle çıkan Seda Sayan, programına sevilen parçalarından "Karagözlüm Ölesim Var" isimli şarkısıyla başladı. Sayan, şarkılarının yanı sıra danslarıyla da dikkati çekti. Şarkı aralarında hayranları ile kısa sohbetler de eden Sayan, konseri öncesinde rahatsızlandığını dile getirip, "Sizlerle buluşmadan önce sesim kısılmıştı. Sezen Aksu'yla konuştum, bana kebabiye bitkisini çiğnememi söyledi. Onun sayesinde karşınızdayım. Buradan Minik Serçe'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Konserinin ikinci yarısına hareketli şarkılarıyla hızlı bir giriş yapıp, hayranlarını coşturan Seda Sayan, bir ara sahneden inip kendisini dinlemeye gelenlerin masalarını dolaşarak, sevenleriyle bayramlaştı.

OKTAY KAYNARCA'DAN SEDA SAYAN'A DEKOLTE UYARISI

İki saat sahnede kalan Seda Sayan, programının sonlarına doğru kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Oktay Kaynarca'yı ikna ederek sahneye davet etti. Seyircilerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Seda Sayan ile düet yapıp "Beyaz Giyme Toz Olur" türküsünü söyledi. Düetin ardından Kaynarca, "Üzerinde taş taşımak bu olsa gerek ama biraz fazla dekolte var sanki" diyerek esprili bir şekilde Sayan'a kostüm uyarısı yaptı. Seda Sayan konserini, "Tabi Tabi" isimli şarkısıyla tamamladı.

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DHA