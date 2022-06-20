59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift hakkında dönen dedikodular sonrasında 'Seda Sayan boşanıyor mu? Seda Sayan, Çağlar Ökten'den boşanıyor mu?' soruları merak edildi.

SEDA SAYAN BOŞANIYOR MU? SEDA SAYAN, ÇAĞLAR ÖKTEN'DEN BOŞANIYOR MU?

Taze gelin Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'in soyadını sildirmek için dava açması magazin gündemine damga vurdu.

Bu olayın ardından ünlü çift haklarında çıkan haberlere ünlü şarkıcıdan yeni açıklama geldi.

İşte Seda Sayan'ın açıklaması;

"Boşanacağımız, hatta evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var.

Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecekti, bunlarla uğraşmak istemedim. Yoksa kurban olurum ben onun soyadına…"