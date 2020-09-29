Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Güzelliğine her daim özen gösteren Seda Sayan, yaşlanmayı önlemek için yüzüne estetik yaptırdı.

57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada gündem oldu. Gençleşmek için yaptırdığı işlemi saniye saniye paylaşan Sayan 10 yaş birden gençleşti.

Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.

Sayan'ın operasyon yapılırken çektiği videosu da kısa sürede büyük ilgi gördü.

FRANSIZ ASKISI NEDİR? NASIL YAPILIR?

Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız Askılama yöntemi Fransa’da geliştirilen, içi polyester, dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerilmesi işlemidir.

FRANSIZ ASKILAMA YÖNTEMİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Cerrahiye başvurmak istemeyen ve cildinin eski görünümüne kavuşmasını isteyen kişiler için en ideal uygulamadır. Cerrahi yüz operasyonuna alternatif olan bu işlem ile yaşlanma süreci geciktirilmektedir.

Fransız Askı yöntemi, yüz hatlarından memnun olmayan, cilt yüzeyinde sarkma ve kırışma meydana gelmiş kişilerde kullanıldığı gibi, kısmi yüz felci geçiren hastalarda da uygulanılabilen tedavi edici bir yöntemdir. Kullanılan ürünün biyolojik anlamda insan vücuduna uyumlu olması sebebi ile uzun yıllar cilt altında kalması mümkündür.

FRANSIZ ASKISI CERRAHİ OPERASYONA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Yaşlanmış görüntüden kurtulmak için uygulanan cerrahi işlemler uzun yıllar kullanılacak kalıcı sonuçlar sunuyor ancak maliyet ve uzun süren iyileşme süreleri hastaları düşündürüyor. Cerrahi operasyon haricinde yapılan işlemler ise kalıcı sonuçlar vermediği için alternatif olarak sunulsa bile hastaların tercihi genellikle ameliyattan yana oluyor.

Son yıllarda ameliyatsız yüz germe ve ameliyatsız yüz gençleştirme işlemlerinin oldukça başarılı şekillerde uygulanmasıyla durumun biraz tersine döndüğü söylenebilir. Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı ise ciltle uyumlu silikon malzemeden üretilen iplerle yapılan Dinamik Yüz Askısı, sarkmaları düzeltmek ve yüzü eski genç görünümüne kavuşturmak için kullanılan güvenli ve ameliyatsız bir yöntemdir.