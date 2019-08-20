Seda Sayan ile Yemekteyiz 20 Ağustos puan tablosu! Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışma Yemekteyiz'in yeni haftasında puanlar nasıl olacak? Yarışmacılar hangi puanları verecek? Ayrıntılar haberimizde...

A+ A-

Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışma Seda Sayan ile Yemekteyiz yeni yarışmacıların heyecanı yaşanıyor. Peki bu hafta Yemekteyiz'de hangi yarışmacılar yarışacak? Yemekteyiz 19-23 Ağustos haftasında yarışacak isimleri haberimizde.. YEMEKTEYİZ BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ YEMEKTEYİZ 20 AĞUSTOS PUAN DURUMU Arzu hanım: puan Günay hanım: puan Ekrem bey: puan Neslihan hanım: puan Arzu Hanımın toplam puanı: YEMEKTEYİZ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI 19-23 HAZİRAN 2019



