Seda Sayan sevenlerinden dua istedi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız için dua istedi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan, şarkıcı Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız'ın eşi Coşkun Yıldız, 9 Şubat Salı günü akşam saatlerinde bir aracın motosikletine çarptığı kazada ağır yaralandı.

Coşkun Yıldız tedavi altına alındı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan da Instagram hesabında yaptığı paylaşımda eniştesi Coşkun Yıldız için dua istedi.

Seda Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ım mucizeni versin. Melek kalpli adam. Sadece dua istiyoruz sevenlerinden"

Seda Sayan, ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile 2 yıl önce Ören Mahallesi'nde bir villa ile restoran alarak işletmecilik yapmaya başlamıştı.