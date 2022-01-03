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Seda Sayan'a ne oldu, korona mı oldu? Seda Sayan'ın sağlık durumu nasıl 3 Ocak 2022 Pazartesi?

Star TV ekranlarında Sabahın Sultanı programını sunan Seda Sayan'ın bugün ekranlarda olmaması izleyiciyi meraklandırdı. Sağlık sorunu nedeniyle yayınlanmadığı bildirilmesi üzerine Seda Sayan'a ne oldu, korona mı oldu? Seda Sayan'ın sağlık durumu nasıl 3 Ocak 2022 Pazartesi? soruları merak edilmeye başlandı.

Seda Sayan'a ne oldu, korona mı oldu? Seda Sayan'ın sağlık durumu nasıl 3 Ocak 2022 Pazartesi?

Sevilen şarkıcı Seda Sayan'ın Star TV'de sunduğu Sabahın Sultanı programının hafta içi her gün yayınlandığı saatte ekranda olmaması sonucunda Seda Sayan'a ne oldu, korona mı oldu? sorusu merak edilmeye başlandı. Biz de Seda Sayan'ın sağlık durumu nasıl 3 Ocak 2022 Pazartesi? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SEDA SAYAN'A NE OLDU, KORONA MI OLDU? SEDA SAYAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL 3 OCAK 2022 PAZARTESİ?

59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan'ın hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı programının yayınlanmaması üzerine izleyiciler merak etti. Programın resmi hesabından ve Seda Sayan'ın hesabından yapılan duyuruda; "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan’a kısa bir sağlık arası veriyoruz!

Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" açıklamasında bulundu.

Seda Sayan'ın korona olabileceğini dair iddialar ortaya atıldı. 

Seda Sayan'a ne oldu, korona mı oldu? Seda Sayan'ın sağlık durumu nasıl 3 Ocak 2022 Pazartesi?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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