Seda Sayan'a ne oldu, korona mı oldu? Seda Sayan'ın sağlık durumu nasıl?

Sevilen şarkıcı Seda Sayan'ın Star TV'de sunduğu Sabahın Sultanı programının hafta içi her gün yayınlandığı saatte ekranda olmaması sonucunda Seda Sayan'a ne oldu, korona mı oldu? sorusu merak edilmeye başlandı. Biz de Seda Sayan'ın sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SEDA SAYAN'A NE OLDU, KORONA MI OLDU? SEDA SAYAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

59 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan'ın hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı programının yayınlanmaması üzerine izleyiciler merak etti. Programın resmi hesabından ve Seda Sayan'ın hesabından yapılan duyuruda; "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan’a kısa bir sağlık arası veriyoruz!

Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" açıklamasında bulundu.

Seda Sayan'ın korona olabileceğini dair iddialar ortaya atıldı.

Seda Sayan sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ancak dikkat etmek zorunda olduğunu belirterek, en kısa sürede ekrana döneceğini takipçilerine duyurdu.