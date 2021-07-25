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  3. Seda Sayan'a oğlu sitem etti! Oğulcan Engin açıklamasıyla şaşırttı!

Seda Sayan'a oğlu sitem etti! Oğulcan Engin açıklamasıyla şaşırttı!

Geçtiğimiz gün Cihangir'deki mekanında objektiflere yansıyan Seda Sayan ve Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, annesine tatlı bir sitemde bulundu.

Seda Sayan'a oğlu sitem etti! Oğulcan Engin açıklamasıyla şaşırttı!

Önceki gün Cihangir'deki mekanı Emily’s Garden’da görüntülenen ve mekanla ilgili incelemelerde bulunan Oğulcan Engin, pandemi döneminin kendilerini etkilediğini belirtti.

"TOPARLANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Engini herkesin etkilendiği pandemi sürecinden kendisinin de etkilendiğini belirterek, "Toparlamaya çalışıyoruz. İşletmecilik zor iş. Mekan sahibi arkadaşlarımı şimdi daha iyi anlıyorum. İnsan idare etmek çok zor" diye konuştu.

Seda Sayan'a oğlu sitem etti! Oğulcan Engin açıklamasıyla şaşırttı!

Annesi tarafından büyük destek gördüğünü ifade eden 30 yaşındaki Oğulcan Engin, Seda Sayan hakkında tatlı bir sitemde bulundu. 

Seda Sayan'a oğlu sitem etti! Oğulcan Engin açıklamasıyla şaşırttı!

"DAHA SIK GELSİN"

Annesinin çok yoğun olduğunu dile getiren Engin,  “Annem bana hep destek olmuştur ama şimdiye kadar iki kere geldi. Onun da işi başından aşkın. Çalışmaktan kendisini göremiyorum. Daha sık gelsin. Babam geliyor ama annem az geliyor.” diyerek sitem etti.

Seda Sayan'a oğlu sitem etti! Oğulcan Engin açıklamasıyla şaşırttı!

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