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Seda Sayan'da ticarete atıldı! Seda Sayan kolonya çıkardı!

Ünlüler camiasının peş peşe şampuan ve kozmetik ürünleri çıkardıkları dönemde ilginç bir hamlede Seda Sayan'dan geldi. Uzun süredir ticarete atılmayı planlayan Sayan, kendi adını taşıyan bir kolonyayı piyasaya çıkarttı.

Seda Sayan'da ticarete atıldı! Seda Sayan kolonya çıkardı!

Ünlü Sanatçı Seda Sayan ticarete atıldı. Kendi adını taşıyan bir kolonyayı piyasaya çıkartmaya hazırlandığı iddia edilen Seda Sayan'dan ilk hamle geldi. 

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Son günlerde bir çok ünlü ismin kendi adlarını verdikleri kozmetik ürünleri piyasaya çıkartmaya başladığı dönemde, bu akıma şimdi de Seda Sayan'da dahil oldu.

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Seda Sayan'ın tam 5 çeşit parfümlü kolonya çıkaracağı kesinleşti. 

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Seda Sayan geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetik operasyonların ardından büyük değişimi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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