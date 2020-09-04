Seda Sayan'dan Acun'un kanalına bomba itiraf: ''Kanalı önce ben alacaktım!''

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu olan Seda Sayan, Acun Ilıcalı'nın aldığı TV8 kanalı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken Acun Ilıcalı'nın bile bilmediği bir gerçeği ekranlardan duyurdu.