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  3. Seda Sayan'dan filtresiz makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan filtresiz makyajsız fotoğraf

Koronavirüs salgınından sonra Bodrum'da ki evine kapanan Seda Sayan, filtresiz ve makyajsız fotoğraf paylaştı.

Seda Sayan'dan filtresiz makyajsız fotoğraf

Yemekteyiz programının sunucu Seda Sayan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında sıfır makyaj haliyle herkesi şaşırttı.

Seda Sayan'dan filtresiz makyajsız fotoğraf

'Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var'

57 yaşındaki Seda Sayan'a hayranları, "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" yorumları yağdırdılar.

Seda Sayan'dan filtresiz makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'ın, Safiye Soyman ile birlikte çekildiği fotoğraftaki gençlik filtresi çok konuşulmuştu.




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