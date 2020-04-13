Seda Sayan'dan filtresiz makyajsız fotoğraf

Yemekteyiz programının sunucu Seda Sayan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında sıfır makyaj haliyle herkesi şaşırttı.

'Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var'

57 yaşındaki Seda Sayan'a hayranları, "Ne filtreye ne de makyaja ihtiyacın var" yorumları yağdırdılar.

Seda Sayan'ın, Safiye Soyman ile birlikte çekildiği fotoğraftaki gençlik filtresi çok konuşulmuştu.