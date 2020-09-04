Seda Sayan'dan ilginç itiraf: "Acun'un bile haberi yok"

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Seda Sayan oldu. Sayan Jülide Ateş'in sorularına ilginç açıklamalarda bulundu. En son Acun Ilıcalı'nın kanalında uzun süre program yapan ve jüri üyesi olan Seda Sayan, TV8 ile ilgili bir itirafta bulundu ve, "Acun’un aldığı kanalı önce ben alacaktım!" dedi.

"TV8'İ BEN ALACAKTIM"

"TV8'i ben alacaktım" diyen ünlü şarkıcı, "Belki bunu Acun da şimdi ilk defa duyacak; Acun’un aldığı kanalı önce ben alacaktım! Acun çok zeki bir adam, Acun’un bir kanalı alması çok daha akıllıca ve yönetmesi daha kolay neden; çünkü Acun’un elinde formatlar var. Kendini update eden, yetiştiren, dünyayı takip eden inanılmaz zeki bir adam Acun." dedi.

"Acun Ilıcalı, benim gördüğüm televizyoncuların içindeki en zeki adamlardan biri." diyen Sayan, "Ben alsaydım zarar ederdim, onun için vazgeçtim. Acun hak etti de, ben onu hep alkışladım, alkışlıyorum." itirafında bulundu.

Sunucu Jülide Ateş'in "Kadına şiddet sence nasıl son bulur?" sorusuna da yanıt veren Sayan, İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine karşı olduğunu söyledi.

Bazen "Cumhurbaşkanı yalakası" deniliyor. Bir Cumhurbaşkanı sizi davet ediyor. Sadece neden Recep Tayyip Erdoğan konuşuluyor? Turgut Özal'a da yakındım, Tansu Çillere de. Yine çağırsalar yine giderim. Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?

Meral Akşener'in bence en büyük gafıydı. "Biz bu sanatçıları tanımayacağız" dedi. Söylediğim lafın arkasındayım "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedik mi?" Oraya gitmek taraf olmak değildir. Abuk subuk hale getirildi. Siyasetçi değişir, sanatçı durur. Bu o zaman Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak görüyorum. Geçmişte onca siyasetçinin davetine gittik. Bunlar konuşulmadı da neden bu davet konuşuluyor?

"EMİNE ERDOĞAN BU KONUYA EL ATMALI"

İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşıyım. Hatta kadına şiddete cezalar daha ağır olmalı. Özellikle Emine Erdoğan hanımefendinin bu konuya el atmalı. Her gün bir kadın "Öldürülmemi mi bekliyorsun" diye bağırıyor. Bu kadınlar için bir şeyler yapalım. Şimdi gene polis sahip çıkıyor. Biz babamı şikayet ettiğimizde "Kocandır döver" denilip geri gönderiliyorlardı.

Mahkemedeki iyi görüntüsü nedeniyle affediliyor. Bunlara cevap hakkı dahi verilmemeli. Pandemi nedeniyle bir çok şey kaldı. Ben gerekirse Cumhurbaşkanına yalvaracağım. Sadece kadın çekmiyor aile de etkileniyor. Çözüm çok ağır olmazsa sorun kötü yerlere gidiliyor. Af maftan faydalanmamalı bu insanlar.