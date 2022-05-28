Seda Sayan'dan sahnesi iptal olan Melek Mosso'ya ahlak dersi! Hem konserini aldı hem akıl verdi! "Bunu söyleyen oğlu yaşındaki adamla evlendi" Melek Mosso'nun yerine konser verecek olan Seda Sayan, sahne alacağını menajerinden öğrendiğini belirterek, Mosso'ya adeta ahlak dersi verdi. Melek Mosso'nun sevenleri Seda Sayan'ın kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten'le evlenmesini gündeme getirdi.

1 10 Isparta'daki konseri iptal edilen ve hedef gösterilen Melek Mosso'nun yerinesahneye çıkacak olan Seda Sayan, eleştiriler sonrası açıklamada bulundu.