Seda Sayan'ın aşkı Ata Çağlayan zamanında güzel döktürmüş! Kıvrak dansıyla dikkat çekti!

Şu sıralar Sabahın Sultanı programıyla Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan şarkıcı Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük olan Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtığı söylendi.

AŞKLARI BELGELENDİ

Seda Sayan ve Ata Çağlayan çiftinin aşkı geçtiğimiz gün Ortaköy Ruby isimli mekanda resmen belgelendi. Yaklaşık beş saat boğaza karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı.

Yaptığı mankenlikten sonra ilk kliplerini çıkaran sanatçı çıkardıkları arasında en yeni “Kalbimin Sahibi” klibi ile kendini bütün sevenlerine ve hayranlarına duyuran Ata Çağlayan müzik camiasına önemli eserlerde bulunmuş ve takipçi kitlesini arttırmıştır.

KADIRGALI BU YÖNÜNÜ HİÇ GÖRMEDİ

Sürpriz ikilinin aşkı magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ata Çağlayan’ın yıllar önce Flash TV ekranlarındaki görüntüleri ortaya çıktı. Seda Sayan’ın bile daha önce görmediği görüntüler olay yarattı. Ata Çağlayan’ın kıvrak dansı olay oldu.

İşte o görüntüler...

Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Ata Çağlayan kimdir, nereli, kaç yaşında?