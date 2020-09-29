Seda Sayan'ın 'Fransız askısı' estetiği sosyal medyada gündem oldu!
Seda Sayan, yaşlanmayı önlemek için yaptırdığı ameliyatsız bir yüz germe-yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Seda Sayan'ın o hali ise kameralara böyle yansıdı.
Seda Sayan sosyal medya hesabı instagram üzerinden yüz gerdirme ameliyatını takipçileriyle paylaştı. 'Fransız askısı' olarak bilinen bu işlemi yüzüne uygulayan Sayan'ın o görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.
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29 Eylül 2020 Salı 10:20
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