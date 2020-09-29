Seda Sayan'ın 'Fransız askısı' estetiği sosyal medyada gündem oldu!

Seda Sayan, yaşlanmayı önlemek için yaptırdığı ameliyatsız bir yüz germe-yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Seda Sayan'ın o hali ise kameralara böyle yansıdı.