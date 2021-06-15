Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Seda Sayan hakkında yaptığı açıklama olay oldu. Bunun üzerine Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Sayan'ın açıklaması gündem oldu. Peki Seda Sayan'ın Mehmet Ali Erbil'in tecavüz ettiğini iddia ettiği hizmetçi kim? İşte ayrıntılar...

SEDA SAYAN'IN MEHMET ALİ ERBİL'İN TECAVÜZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ HİZMETÇİ KİM?

Seda Sayan kendisi hakkında "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullanan Mehmet Ali Erbil'e sert çıktı. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini iddia etti. Söz konusu çalışanın ismi bilinmiyor. Fakat iddia niteliğindeki bu açıklama magazin gündemine bomba gibi düştü. Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamada Seda Sayan'ın iddiasının iftira olduğunu belirtti.

SEDA SAYAN'IN İDDİASI

Bir zamanlar yakın dostu olan ünlü şarkıcı Seda Sayan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulunan komedyen Mehmet Ali Erbil magazin gündemine bomba gibi oturdu.

Son dönemde şarkıcılığıyla değil de televizyona yaptığı programlarla adından söz ettiren Sayan'a ilişkin yaptığı paylaşımda "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullanan Erbil'e yanıt gecikmedi.

Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Seda Sayan, ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in kendisi için söylediği sözler üzerine şu ifadelere yer verdi:

"Can çıkmadan huy çıkmıyor. Adam akıllanmıyor ders çıkarmıyor ise yapacak hiçbir şey yok Allah müstehakını versin. Benim böyle ruhu kirli bir arkadaşım zaten olamaz"

Sinirlerine hakim olamayıp öfke dolu açıklamalarda bulunan Seda Sayan bununla da yetinmedi ve ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil için tecavüz iddiasında bulundu.

Sayan Sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişim kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır"

Ünlü şarkıcı, bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını "Dua et çocuklarının hatırına" diyerek kaldırdı.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN SEDA SAYAN'A YANIT!

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, hakkındaki suçlamalara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Erbil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Mehmet Ali Erbil; Hepinizin bildiği tanıdığı… Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarımın zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın"