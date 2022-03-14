Seda Sayan'a evlilik teklifinde bulunan Çağlar Ökten merakla araştırılmaya başlandı. Katıldığı programlarda seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Çağlar Ökten, Seda Sayan ile evleneceği haberleriyle gündeme geldi. Biz de bunun üzerine haberimizde Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? sorularının yanıtına yer verdik...

SEDA SAYAN'IN SEVGİLİSİ ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

21 Haziran 1987 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ökten'iin babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olan Ökten, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.