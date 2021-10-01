Milli Yol Hareketi nedir? Kurucuları kim? Genel merkezi nerede?Maktu Fiyat ne demek, TDK'ya göre Maktu Fiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! Cimbomu bu ilk 11'le devirecek!Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun eski hali görenleri hayal kırıklığına uğrattı! Ünlü oyuncuya geçen zaman yaramış!İstenmeyen adam ne demek? Persona non grata ne demek, ne anlama gelir? Persona non grata hangi durumlarda uygulanır?Taliban, ekonomik kriz yaşayan Afgan çalışanlara para yerine "buğday" ile maaş verecek!FOX TV ElKızı ilk bölüm izle | Elkızı 1. bölüm full, tek parça izleDev derbide Fatih Terim ilk 11'ini belirledi! İşte Beşiktaş karşısında sahaya çıkacak isimler!ATV Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTubeFOX TV Yalancılar ve Mumları son bölüm izle | Yalancılar ve Mumları 4. bölüm full, tek parça izle
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Ata Çağlayan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Ata Çağlayan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük olan Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bunun üzerine sevgilisi merakla araştırılmaya başlandı. Peki Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Ata Çağlayan kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Ata Çağlayan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şu sıralar Sabahın Sultanı programıyla Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan şarkıcı Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük olan Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtığı söylendi. Seda Sayan ve Ata Çağlayan çiftinin aşkı geçtiğimiz gün Ortaköy Ruby isimli mekanda resmen belgelendi. Yaklaşık beş saat boğaza karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı.
Biz de bunun üzerine Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Ata Çağlayan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SEDA SAYAN'IN SEVGİLİSİ KİM? ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

12 ocak 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen başarılı sanatçı Ata Çağlayan,  aslen İstanbulludur. Mühendis olan ve Mühendislikten yanı sıra reklamcılık ve organizatörlük yapan Ata Çağlayan, çocukluk yılları İstanbul da geçmiş ilkokul ve ortaokulu İstanbul da okumuştur. Çocukluk yıllarında müzikle ilgilenen Ata çağlayan, Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Bilgisayar Mühendisiliği mezunu olmuştur.

Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Ata Çağlayan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bu bölümlerin yanı sıra reklamcılık ve organizatörlük yapan Ata Çağlayan, çocukluk yıllarından bu yana hobi olarak yer alan müzik onun bir parçası olmuştur. Yaptığı işlerle zaman ayıramayan ünlü sanatçı model olarak işe başlamış ve önemli alanlarda bulunmuştur. Bunların yanı sıra çevresinden yardım alarak o güzel sesi ile şarkılar çıkarmıştır. Yaptığı mankenlikten sonra ilk kliplerini çıkaran sanatçı çıkardıkları arasında en yeni “Kalbimin Sahibi” klibi ile kendini bütün sevenlerine ve hayranlarına duyurmuştur. Bu günlerde Sezen Aksu’nun “Tükeneceğiz” klip’i ile kendini çabalayan Ata çağlayan yeni şarkısı ve ilk Single’ı ile herkesi etkilemiştir başarılarını devamını getirmiştir. Ata Çağlayan müzik camiasına önemli eserlerde bulunmuş ve takipçi kitlesini arttırmıştır.

43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.

Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Ata Çağlayan kimdir, nereli, kaç yaşında?

İşte Seda Sayan ve Ata Çağlayan aşkının ilk görüntüsü...

Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Ata Çağlayan kimdir, nereli, kaç yaşında?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
6
0
0
5
0
6
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT