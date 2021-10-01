Şu sıralar Sabahın Sultanı programıyla Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan şarkıcı Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük olan Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtığı söylendi. Seda Sayan ve Ata Çağlayan çiftinin aşkı geçtiğimiz gün Ortaköy Ruby isimli mekanda resmen belgelendi. Yaklaşık beş saat boğaza karşı romantik anlar sergileyen ikilinin yanında Safiye Soyman da vardı.

Biz de bunun üzerine Seda Sayan'ın sevgilisi kim? Ata Çağlayan kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SEDA SAYAN'IN SEVGİLİSİ KİM? ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

12 ocak 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen başarılı sanatçı Ata Çağlayan, aslen İstanbulludur. Mühendis olan ve Mühendislikten yanı sıra reklamcılık ve organizatörlük yapan Ata Çağlayan, çocukluk yılları İstanbul da geçmiş ilkokul ve ortaokulu İstanbul da okumuştur. Çocukluk yıllarında müzikle ilgilenen Ata çağlayan, Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Bilgisayar Mühendisiliği mezunu olmuştur.

Bu bölümlerin yanı sıra reklamcılık ve organizatörlük yapan Ata Çağlayan, çocukluk yıllarından bu yana hobi olarak yer alan müzik onun bir parçası olmuştur. Yaptığı işlerle zaman ayıramayan ünlü sanatçı model olarak işe başlamış ve önemli alanlarda bulunmuştur. Bunların yanı sıra çevresinden yardım alarak o güzel sesi ile şarkılar çıkarmıştır. Yaptığı mankenlikten sonra ilk kliplerini çıkaran sanatçı çıkardıkları arasında en yeni “Kalbimin Sahibi” klibi ile kendini bütün sevenlerine ve hayranlarına duyurmuştur. Bu günlerde Sezen Aksu’nun “Tükeneceğiz” klip’i ile kendini çabalayan Ata çağlayan yeni şarkısı ve ilk Single’ı ile herkesi etkilemiştir başarılarını devamını getirmiştir. Ata Çağlayan müzik camiasına önemli eserlerde bulunmuş ve takipçi kitlesini arttırmıştır.

43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.

İşte Seda Sayan ve Ata Çağlayan aşkının ilk görüntüsü...