Sedanur Güzel davasının sanıkları, ikinci kez hakim karşısında

Kars'ın Kağızman İlçesine bağlı Paslı Köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklardan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ilk olarak sanıklardan Ahmet Bilen'in annesi Dilber Bilen ve yeğeni Ercan Bilen tanık olarak katıldı. Duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden, SEGBİS ile katılan anne Dilber Bilen ifadesinde oğlunun suçsuz olduğunu olay günü Kağızman'da olduğunu dile getirerek "Ahmet o gün Kağızman'daydı, akşam ezanı vakti köye geldi. Kağızman'da olduğumu görenler var. Kağızman'da bulunan kamera kayıtları incelenirse oğlumun orada olduğu belirlenir" dedi. Mahkemede şahitlik yapan anne Dilber Bilen ayrıca Sedanur Güzel'in kaybolmasından sonra Ertan Bozkurt'un oğlu Ahmet Bilen'i silah zoruyla bir değirmene götürerek tecavüz ettiğini söyleyerek "Ertan Bozkurt, oğluma suç attı. Oğlumu silah zoruyla kaçırarak hem oğluma tecavüz etti hem de oğlumun spermlerini DNA örneklerini alarak Sedanur Güzel'in üzerine bulaştırdı" iddialarında bulundu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanıklardan Ahmet Bilen ise annesi Dilber Bilen'in ifadelerini doğrulayarak "Ertan Bozkurt, beni silah zoruyla amcasının köyüne götürdü. Benle zorla ilişkiye girdi daha sonra da benimde onunla ilişkiye girmemi istedi. Sedanur olayıyla hiçbir ilgim yoktur, Her şeyi Ertan Bozkurt yaptı" dedi.

Sanıklardan Ertan Bozkurt ise kendisine yöneltilen iddiaları reddederek "Dilber Bilen ve oğlu Ahmet Bilen bana iftira atıyor. Sedanur olayıyla ilgili alakam yoktur. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" açıklamalarında bulundu. Bir diğer sanık Himmet Uç ise olayla ilgisinin olmadığını beraatını istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti davanın ilk duruşmasında tutarsız ifadeler veren ve akli dengesinin yerinde olmadığını ifade eden sanıklardan Ahmet Bilen'in akıl sağlığının belirlenmesi için 23 Eylül 2019 Pazartesi günü İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini belirterek rapor sonuçlarını bekleme kararı aldı.

Duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden, SEGBİS ile katılan Sedanur'un annesi Handan Güzel ile babası Abdullah Güzel sanıklar hakkında şikayetlerini sürdürdü.

Diğer yandan ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırılarak duruşma mahkeme heyetince 8 Kasım Cuma gününe ertelendi.

Kaynak: İHA