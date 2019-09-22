SEDAŞ ekipleri farkındalık oluşturmak için çöp topladı. Yerlere en çok sigara izmariti atıldığı gözlendi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (SEDAŞ) 60 kişilik grup, "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla farkındalık oluşturmak için Demokrasi Meydanı, Gar Meydanı, Atatürk Bulvarı, Şemsiyeli Park ve Orhan Cami Meydanı'nda 3 çuval çöp topladı. Yerlerden en çok sigara izmariti toplandığı gözlendi.

SEDAŞ Sayaç Okuma Yönetimi Uzmanı Fatih Polater yaptığı açıklamada, "Bugün SEDAŞ olarak arkadaşlarımızla birlikte "Dünya Çevre günü" vesilesiyle bir farkındalık oluşturmak için burada bulunmaktayız. Çevremizi, hatta tüm dünyayı temiz tutmak için, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için bir farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah amacına ulaşır. Bugün temizlikte özellikle en çok sigara izmaritiyle karşılaştık. Onun dışında piller de yerlerde vardı. Pillerin çevreye verdiği zarar çok fazla. Bu konuda insanların daha hassas olmasını istiyoruz" dedi.

"Amacımız mesaj vermek"

SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz ise, "Bugün hepimiz çocuklarımızla, ailelerimizle beraber Sakarya'da güzel bir etkinliğin içerisindeyiz. Bugün Dünya Temizlik Günü. Aslında burada bizde mesaj vermek istedik. İnsanlar yere izmarit atarken hiç düşünmüyorlar. İzmarit hem sağlıklarını hem de yerleri kirletiyor. Çekirdek, kola şişeleri bile topladık. Lütfen yere bir şey atmadan önce gelecek nesilleri düşünelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA