Sedat Balkanlı Turnuvası'nda şampiyona kupayı Aziz Yıldırım verdi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Sedat Balkanlı adına düzenlenen turnuvada şampiyon Büyük Ümitler Spor Kulübü oldu.

Gaziosmanpaşa Sedat Balkanlı Tesisleri'nde ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan turnuvanın final maçında Altınova Futbol Okulu ile Büyük Ümitler Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Büyük Ümitler, kupanın sahibi oldu. Şampiyon takıma madalyaları ve şampiyonluk kupasını Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım verdi. Kupa töreninin ardından Aziz Yıldırım iki takım futbolcularıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Daha sonra Sedat Balkanlı'nın oğlu Efe Balkanlı, Aziz Yıldırım'a plaket takdim etti.

özel açıklamalarda bulunan Efe Balkanlı, "Öncelikle Gaziosmanpaşa Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde burada olabilmek bizim için çok önemli. Çünkü gerçekten babamın hatırlanması çok önemli. Bu yıl vefatının 10'uncu senesi. Biz her gün acısını yaşıyoruz ama en azından hatırlayanları var. Bize güzel bir soyadı bıraktı. Aziz Yıldırım'ın gelmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri her zaman maddi manevi yanımızda oldular. Başkanı burada gördüğüm zaman tabii ki daha çok duygulandım. Bundan sonra da böyle güzel organizasyonlar ile bizler de babamızın adını yaşatmaya çalışacağız. İki kulübe de teşekkür ediyorum. Allah daha nice Sedat Balkanlı çıkartması adına Gaziosmanpaşa'ya güç versin" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Final maçından görüntüler

- Penaltı atışlarından detaylar

- Aziz Yıldırım'ın kupa vermesi

- Efe Balkanlı'nın açıklamaları

- Detaylar

DHA