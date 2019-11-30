Sedat Doğan video paylaşarak Işın Karaca'nın eski eşi Tuğrul Odabaş'ı tehdit etti

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan yayınladığı video ile konuşulmaya başladı. Bu video ile birlikte Işın Karaca'nın eski eşleri Sedat Doğan ile Tuğrul Odabaş arasındaki gerilim artacak gibi duruyor.

Turğrul Odabaş, Sedat Doğan'ın, ünlü şarkıcıdan dünyaya gelen kızı Mia ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı.

Odabaş, yayınladığı kareye, "Sevgi neydi? Sevgi emekti! Sevgi yoksunu bir kalp bu dünyada ki insanoğluna verilmiş en büyük cezadır bence. Düşünsene; hiçbir şeyi sevemiyorsun. Ellerin bir çiçeğe dokunmaktan mahrum kalmış, kalbin kan pompalamak dışında hiçbir şey bilmiyor. Ya gözlerin? Sadece bakıyor ve emeği sadece ekmek zannediyorsun. Sokakta gördüğünüz kediyi, dedikoducu teyzeyi, evdeki avizeyi, kokoreç işkembeyi, Şişli Osmanbey'i, kısaca yolu sizinle kesişmiş her şeyi, herkesi sevin ve sevdikleriniz için emek sarf edin. Seni seviyorum kızım" notunu düştü.

Bu paylaşımı gören Sedat Doğan ise, Odabaş'a, 'Şov yapamazsın' diyerek şu ifadeleri kullandı:

Ben rahatsız olursam, rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul, efendi olacaksın, adam olacaksın, dans etmeyeceksin. Ben dansı çok iyi bilirim, sana gerekirse samba da öğretirim. Benim kızımın fotoğraflarını alıp Instagram’da, orada burada kullanıp, Türk halkının duygularıyla oynayıp, bir baba figürü yaratıp sahnelerde şov yapamazsın. Arada okyanuslar da olsa ben senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Adam ol, sessiz ol, efendi ol.”

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın ilk eşi ve kızı Mia'nın babası Sedat Doğan, ünlü isimlerin klip yönetmeni olarak tanınıyordu.

Uzun süredir yurt dışında yaşayan Doğan, geçtiğimiz yıllarda Brezilya’da bir kafede tablet çalarken görüntülenmiş ve gözaltına alınmıştı.

İlk suçunda iki gün nezarethanede kalan Doğan, bir daha suç işlememesi karşılığında serbest bırakılmıştı.