Sedat Peker sosyal medya paylaşımlarını yapıyordu! Suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan ve geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'ta yaklanarak Türkiye'ye getirilen Emre Olur tutuklandı.

Rukiye Karapunar
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Sedat Peker sosyal medya paylaşımlarını yapıyordu! Suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı

Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Olur, ifadesinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Olur hakkında düzenlenen sevk yazısında, şüphelinin suç örgütü lideri Sedat Peker ile yakın ilişkisi içerisinde olduğu, örgüt liderinin WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği Tweet dizisini paylaştığı, örgüt liderinin kaldığı otelde ve villada 7,5 ay kadar birlikte kaldığı belirtildi.

Sedat Peker sosyal medya paylaşımlarını yapıyordu! Suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

Sevk yazısında şüphelinin, örgütün diğer üyeleri ile yakın irtibatlı olduğu hususunda HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulanarak, zanlının savunmasında, örgüt liderinin halen bulunduğu Birleşik Arap Emirliklerine kadar tatile gittiğini söylediğine işaret edildi.

Olur'un örgüt lideri ile görüşme gerçekleştirdiğine, kendi sosyal medya hesaplarından örgütü ve örgüt liderini övücü nitelikli paylaşımlar yaptığına vurgu yapılan yazıda, şüphelinin Sedat Peker suç örgütü üyesi olduğu yönünde kuvvetli delillerin bulunduğu kaydedildi.

Sevk yazısında şüpheli Olur'un, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak tutuklanması yönünde karar verilmesi talep edildi.

Olur'un nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi. (AA)

Sedat Peker sosyal medya paylaşımlarını yapıyordu! Suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı

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