Sedat Peker ile bağlantılı olduğu öne sürülen 4 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Bu kez sosyal medyada Sedat Peker'e ilişkin dikkat çeken bir iddia yer aldı. Sedat Peker tutuklandı mı? | Sedat Peker yakalandı mı son dakika gelişmesi ve ayrıntılar haberimizde...

SEDAT PEKER TUTUKLANDI MI?

9 Nisan Cuma günü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Haklarında yakalama kararı bulunan 63 şüpheli için 7 şehirde düzenlenen operasyonda MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel de gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel16 Nisan Cuma günü serbest bırakıldı. Öncel'in devam eden veri incelemesinde yeni delillere ulaşıldığı ifade edildi. Öncel'in adreslerinde bulunduğu öne sürülen bir kısım senetlerin, bazı mağdurlardan zorla alındığı iddia edildi. Öncel'in evinde bulunan senetlerden birinde alacaklı olan kişiye ulaşıldı.

İddiaya göre, mağdurlardan biri, ortaklarından milyonlarca lira alacağı olduğunu ve mahkemelik olduklarını öne sürdü. Parasına karşı senet aldığını söyleyen iş insanı, bu evrakların ise zorla elinden alındığını iddia etti. Milyonlarca lira tutarındaki senet, Sedat Peker adına yanına gelen Feridun Öncel tarafından alındığını öne süren kişi şikayetçi oldu.

Bu iddialar üzerine polisin başlattığı çalışma sonrasında, Feridun Öncel ve mağdur kişinin ifadesindeki 2 ortağının da aralarında bulun 4 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da gözaltına alınan Öncel ve 3 şüphelinin İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Sedat Peker'in yakalandığı iddia edildi.

SEDAT PEKER YAKALANDI MI SON DAKİKA

Fakat Sedat Peker'in yakalandığına ilişkin bir ilgi bulunmamaktadır.