Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında suç örgütü liderliği suçlamasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'in Twitter hesabında paylaşımda bulunmaması ve avukatının açıklaması akıllara Sedat Peker yakalandı mı? | Sedat Peker 5 gündür neden paylaşımda bulunmuyor? | Teslim mi oldu? sorularını getirdi. Sedat Peker merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

SEDAT PEKER YAKALANDI MI?

Yurt dışından Twitter paylaşımlarında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, müvekkiliyle beş gündür görüşemediğini ifade ederek daha önce görüştüğü telefondan yanıt alamadığını sözlerine ekledi. Bu durum Peker’in sadece dijital tecrit değil, fiziki tecritte olabileceğini gündeme getirdi.

SEDAT PEKER 5 GÜNDÜR NEDEN PAYLAŞIMDA BULUNMUYOR?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in neden paylaşımda bulunmadığı henüz netlik kazanmış değil fakat yaklaşık bir haftadır sosyal medyada etkileşimde bulunmayan Peker'e ilişkin açıklamada bulunan avukatı, ona 5 gündür ulaşamadığını ifade etti.

SEDAT PEKER TESLİM Mİ OLDU?

Avukat Barkın, dün bir canlı yayına bağlananmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kendisine ulaşılamadığı haberinin kamuoyu gündemine gelmesinden bir gün önce devam eden bir davası ile ilgili kendisiyle iletişim kurmuştum. O günden bugüne kadar bir iletişim kurmadım. Sadece yakınındaki bir kimse aracılığıyla bir Whatsapp mesajıyla bir dosyaya dair bir iddianame talep edildi benden. Dolayısıyla beşinci, altıncı günü buldu benim kendisiyle iletişim kurmamamın üzerinden geçen.”

Sedat Peker'in yakalandığı ya da teslim olduğu yönündeki iddialar henüz netlik kazanmış değil. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in durumu netleştiğinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...