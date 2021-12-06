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Sedat Peker yakalandı mi? Türkiye'ye iade edilecek mi, edildi mi ?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde ele geçirildi. Peki, Sedat Peker yakalandı mi? Türkiye'ye iade edilecek mi, edildi mi ? İşte detaylar...

Sedat Peker yakalandı mi? Türkiye'ye iade edilecek mi, edildi mi ?

Sedat Peker organize suç örgütü lideri olarak kırmızı bültenle aranan bir suçlu. Sosyal medyada Peker'in yakalandığı iddiası ortaya atıldı. Sedat Peker yakalandı mi? Türkiye'ye iade edilecek mi, edildi mi ? Soruların cevapları haberimizde...

Sedat Peker yakalandı mi? Türkiye'ye iade edilecek mi, edildi mi ?

SEDAT PEKER YAKALANDI MI?

El Cezire'de yer verilen habere göre organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülerek hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini isteyen Türkiye'ye iadesinin gerçekleştirilebileceği bildirildi.

İddia Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında ortaya atıldı. 

Katar merkezli haber ajansı El Cezire, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gözaltına alındığı duyurdu.

Sözü edilen habere ilişkin şu ana dek resmi mercilerden bir açıklama yapılmadı.

Sedat Peker yakalandı mi? Türkiye'ye iade edilecek mi, edildi mi ?

Al Jazeera, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'deki 'terör' gruplarını finanse etmekle suçlanan ve 2018'den bu yana tutuklu bulunan iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ü de serbest bıraktığını ve Öztürk'ün Türkiye'ye döndüğünü iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda Erdoğan ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, uzun yıllar sonra ilk kez bir araya gelmişti.

Ziyaret iki ülke arasında tesis edilecek yeni ilişkiler için bir başlangıç noktası olma niteliği taşımakta. Erdoğan'ın da Şubat ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret düzenlemesi bekleniyor.

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